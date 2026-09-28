新华网 2026-09-28 12:34:07

据多家媒体报道，以色列总理内塔尼亚胡27日秘密访问了阿联酋。按照以媒的说法，虽然两国官方均未证实这次访问，但在中东战事的背景下，两国越走越近是不争的事实。

据多家媒体报道，以色列总理内塔尼亚胡27日秘密访问了阿联酋。按照以媒的说法，虽然两国官方均未证实这次访问，但在中东战事的背景下，两国越走越近是不争的事实。

以色列公共广播公司、美国阿克西奥斯新闻网站和路透社等多家媒体均以匿名知情官员为消息源报道了访问。报道说，内塔尼亚胡27日上午搭乘一名以色列商人的私人飞机到访阿布扎比，与阿联酋总统穆罕默德会谈，并于当天晚些时候返回以色列。

以色列总理办公室和阿联酋外交部均未回应上述报道。

9月24日，在位于纽约的联合国总部，以色列总理内塔尼亚胡参加第81届联合国大会一般性辩论。新华社记者吴晓凌摄

以色列《国土报》此前披露，本轮巴以冲突2023年10月初爆发前夕，阿联酋总统穆罕默德曾打电话告诉内塔尼亚胡，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）可能发动重大袭击，但内塔尼亚胡当时未予重视。

美国《纽约时报》报道，内塔尼亚胡没有把上述预警传达给以色列安全机构和军方，原因是担忧以方动手可能会妨碍以色列同沙特阿拉伯实现关系正常化。他当时认为，以沙有望很快建交。

内塔尼亚胡本人否认事先获得阿联酋警示。阿联酋外交部没有证实也没有否认向以色列“通风报信”。

27日的访问并非内塔尼亚胡今年首次密访阿联酋。知情人士称，内塔尼亚胡3月26日在阿联酋靠近阿曼的边境绿洲城市艾因会见了阿联酋总统穆罕默德。以色列总理办公室5月证实这次访问，但阿联酋方面稍后予以否认。

这是2020年9月15日在美国华盛顿白宫拍摄的以色列与阿联酋和巴林关系正常化协议签署仪式。新华社发（沈霆摄）

在美国斡旋下，阿联酋与以色列2020年同意实现关系全面正常化。美国与以色列2月底对伊朗发动军事打击后，阿联酋成为伊朗在海湾地区报复性打击的重点目标，阿联酋与以色列的军事和情报合作进一步加强。美国驻以色列大使迈克·赫卡比称，以色列已在阿联酋部署“铁穹”防空系统及相关操作人员。

阿联酋被曝也曾参与伊朗战事，但阿联酋予以否认。美国《华尔街日报》5月援引多名知情人士的话报道称，阿联酋在战事期间对伊朗发动数十次军事打击。按照多家西方媒体的说法，在海湾国家中，阿联酋对伊朗的立场最为强硬。

以色列“新消息”电视台网站报道，内塔尼亚胡9月24日在联大讲话时，大批与会代表离场以示抵制，但阿联酋和巴林代表继续留在座位上，是阿拉伯国家中“唯二”没有退席的代表。

来 源：新华网

原标题： 多家媒体曝内塔尼亚胡秘密访问阿联酋

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com