新华网 2026-09-28 12:35:04

自美国和以色列2月底对伊朗发动军事打击以来，霍尔木兹海峡通行受阻，国际燃油价格大幅上涨。在法国，这不仅推高交通和供暖成本，就连烤制法棍、牛角面包的成本也水涨船高，令大量面点店面临生存压力。

自美国和以色列2月底对伊朗发动军事打击以来，霍尔木兹海峡通行受阻，国际燃油价格大幅上涨。在法国，这不仅推高交通和供暖成本，就连烤制法棍、牛角面包的成本也水涨船高，令大量面点店面临生存压力。

在法国巴黎北部约90公里处的一个小镇，凯文·吕斯和妻子桑德里娜经营着一家面包店。每天天还没亮，他们就开始烤制面包和糕点。凯文告诉美联社记者，今年3月，他们购买2000升烤炉所需燃油，花费2230欧元。而上周，花大约同样多的钱却只买到1200升。

凯文说，他们最初选择安装用油供能的烤炉，就是考虑到这种烤炉比电烤炉更节约成本。“可现在，燃油价格上涨了50%，已经不划算了。”

这是2022年4月15日在法国巴黎一家面包店拍摄的待售的法棍。新华社记者高静摄

吕斯夫妇的面点店并非个例。法国全国面包店和糕点店联合会数据显示，法国共有3.4万家面点店，每年生产约60亿根法棍，其中约四分之一的面点店使用油气供能的烤炉。这类面点店较多分布在农村地区。

虽然烤制法棍的成本上涨，但吕斯夫妇扛住压力，暂时没给法棍涨价。在法国，一根普通法棍的售价约为1欧元，一根制作时间更长的传统法棍售价为1.1欧元。

法国是欧盟面积最大的国家，2100万法国人生活在农村，约占该国人口三分之一。由于农村地区公共交通服务有限，居民出行更依赖汽车，油价上涨已显著影响法国农村地区民众出行。马夏尔·雷亚朗开餐车穿梭于法国北部瓦兹省各个村庄，售卖火腿、奶酪薄饼、薯条等小吃。他说，如今给餐车加满油要花200欧元，而伊朗战事爆发前只需120欧元。

在法国乡村地区，不仅面点店更青睐使用由燃油供能的烤炉，普通百姓和企业也常常选择用油供热的取暖设备。

如今，随着秋冬临近，燃油价格上涨预计将给法国农村地区民众生活带来更大影响。雷亚朗说，自己可能将要支付“高得惊人”的取暖费用，因为他租住的房屋就是使用燃油供暖。

为缓解高油价造成的民生和经济压力，法国政府22日宣布推出总额4.5亿欧元的援助措施，扩大对通勤距离较远民众的补贴范围，以及共计向580万户家庭发放冬季供暖补助，并将对农业、建筑业和渔业等燃油成本较高行业的援助延长至今年年底。

来 源：新华网

原标题： 高油价重创法国乡村面点店

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com