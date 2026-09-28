新华网 2026-09-28 12:35:55

9月24日，观众在第五届数贸会数字贸易主题展馆参观。新华社记者 江汉 摄

9月23日至27日，第五届全球数字贸易博览会在浙江杭州举办。围绕“在数贸会遇见AI未来”年度主题，来自163个国家和地区的超5万名专业客商齐聚这座“数字经济之城”，共商发展、共谋机遇。

本届数贸会展览总面积17万平方米，国际展商占比超过20%，马来西亚、匈牙利担任主宾国，海外展团数量创历届新高。

没有方向盘、没有踏板、没有后视镜……连续第五年参会的特斯拉带来无人驾驶电动车Cybercab，这也是Cybercab在浙江的首展。两张长椅式座椅与一块中控触摸屏构成座舱核心，车辆不依赖激光雷达与高精地图，依托8颗高清摄像头和端到端神经网络实现无人驾驶，像人一样“用眼看路，用脑思考”。

作为数字贸易领域国家级展会，本届数贸会汇聚一批中国和世界行业领军企业，推动前沿产品和技术加快产业化应用，走向更广阔市场。

人工智能特色在本届数贸会更加凸显，人工智能参展企业占比超过三分之一，全面展现“AI时代”数字贸易发展新趋势新动能。

浙江省国际经济博览中心主任李杨说，本届数贸会还展示人工智能在企业接单、产品出海、贸易提效等方面的应用。

阿里国际数字商业集团展区工作人员介绍，集团推出的全球电商AI工作台Accio让企业像组建团队一样给AI分配“岗位角色”，用户设定业务目标或指定岗位后，平台即可自动拆解任务、组织多个AI协同工作，实现7×24小时自动化运营。

9月24日，观众在第五届数贸会人工智能展区参观。新华社记者 江汉 摄

展会期间，系列配套活动搭建各方沟通交流平台，促成一批合作机制落地。

9月24日举行的中阿人工智能国际合作暨阿拉伯数字经济联盟首届中阿数字对话上，200余名中外嘉宾参会，包括19个阿拉伯国家的60余名政府高官、国际组织代表、企业高管，围绕人工智能、机器人、数字基础设施等议题交流，推动中阿数字合作从共识走向实际项目。

活动上，7项中阿数字合作成果集中发布并签约，涉及基金规模、年度合作意向及项目金额合计2.55亿美元，涵盖机器人、产业基金、智能制造等领域。阿拉伯数字经济联盟中国区总部在数贸会期间落户杭州，标志着中阿数字合作升级为常设化、机制化运营。

阿拉伯数字经济联盟大会主席、埃及前通信部长阿提夫·艾哈迈德·赫尔米认为，中国不仅是阿拉伯国家贸易伙伴，还能帮助阿拉伯国家下一代数字经济发展，中阿合作将进入充满希望的新阶段。

联合国贸易和发展会议代理秘书长佩德罗·曼努埃尔·马雷诺认为，数字贸易必须更加开放、公平，并以发展为导向，需加大对数字互联互通和技能的投入，建立鼓励创新的规则，保护公平竞争、消费者和维护市场信任。最重要的是加强国际合作，因为数字经济本身跨越国界，而各国政策却局限于本国之内。

“我们高度重视与中国的合作，乐见本届数贸会发挥积极作用，推动各方加强对话，深化伙伴关系，探索务实解决方案。贸发会议愿意进一步深化与各方的合作。”马雷诺说。

来 源：新华网

原标题： 中国搭建平台持续推动全球数字贸易合作

记者 魏一骏、郑可意

本文转自：温州新闻网 66wz.com