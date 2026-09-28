触摸先进制造业的发展脉动

新华网 2026-09-28 14:55:54

从展台到车间，从科幻到现实，智能机器人正从“吸睛”走向“干活”。

秋日的安徽合肥，2026世界制造业大会机器人展上，一款名为“隙锋”的工业原生人形机器人伸出机械臂，从货架精准拣选物料，干净利落、分毫不差，引得现场观众驻足称赞。

不远处的东城科创产业园里，曾“参演”过科幻电影的银灰色工业移动机器人，正在半导体、能源化工等高端工业场景中灵活穿梭、高效协同完成任务。

从展台到车间，从科幻到现实，智能机器人正从“吸睛”走向“干活”。一部手机、一台空调、一辆新能源汽车，可能都来自一条“会思考”的生产线：机械臂精准焊接，AI视觉挑出肉眼难辨的瑕疵，自动导向车来回搬运物料，数字孪生技术提前模拟生产流程……

“十五五”规划纲要提出，促进制造业“智改数转网联”，实施智能制造工程和工业互联网创新发展工程。最新数据显示，我国已累计建成5.6万余家基础级、9000余家先进级、500余家卓越级智能工厂，培育15家领航级智能工厂。这些数字，折射出中国先进制造业的发展脉动。

一花独放不是春。先进制造业的发展，是产业链、创新链、资金链、人才链的体系化协同。合肥高新区的“量子大街”集聚数十家量子企业，形成头部企业集群，进一步放大量子科技的创新优势；“火箭大街”所在地北京亦庄，汇集了160多家空天企业、600多家航天生态企业，商业火箭集聚度达到全国的75%。链上企业越聚越密、协同创新越联越紧，党的十八大以来，我国先进制造业不断发展壮大，创新力、竞争力、综合实力显著增强，制造强国建设迈出坚实步伐。

先进制造业发展的步伐，也日益走进寻常烟火，给老百姓带来更优的服务、更好的体验、更便利的生产生活。田间，无人机植保、智能灌溉让种地更省力；社区，无人配送车把包裹送到楼下，智能安防让居住更安心；家里，扫地机器人、智能门锁、健康手环，助力日常起居、守护身心健康……当先进制造业融入万家灯火，硬核产业便有了可感可及的民生温度。

场馆内，一批创新成果精彩亮相，全屋智能场景实现“动口不动手”，拳击机器人“打得”有来有回；场馆外，从智能化提效，到绿色化降碳，再到融合化拓界……向新向优的中国制造正在广袤大地上拔节生长，不断夯实实体经济根基，为中国式现代化注入强劲动能。

记者：李东标

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨触摸先进制造业的发展脉动

封面图：王晔 张倩 夏园园

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com