火热的书市折射书香社会拔节生长

新华社 2026-09-28 14:58:45

一场书市，何以让众人奔赴？答案写在“书里”，也在“书外”。

“没有人能空手走出地坛书市。”为期11天的2026“我与地坛”北京书市落下帷幕，共接待读者83.6万人次，单日最高客流超12万人次。一场书市，何以让众人奔赴？答案写在“书里”，也在“书外”。

书里，是看得见的诚意：2万平方米展区，400多家出版机构携60万种出版物亮相。书外，是摸得着的温度：免门票、发惠民券，休息座椅、临时卫生间等逐一落地，图书快递服务点直接进驻。地坛书市之所以火热，不仅在于书多、人多，更在于文化供给与群众需求精准对接、双向奔赴。

来书市的，有喜欢读书的年轻人，也有年年赴约的老读者；有本地的读者，也有拉着行李箱、专程从外地赶来的爱书人。这场人潮涌动、需要排队的书市，已不是单纯的图书交易场所。人们阅览古籍、购买文创，淘书、遇友、拾得新知，地坛书市正演变为一个新型公共文化空间，满足大众多样化、多层次的文化需求。

地坛书市的火热，是全国各地书香氤氲的缩影。今年1月，北京图书订货会入场观众超10万人次；7月，全国图书交易博览会近百万种图书线上线下同步展销；8月，上海书展吸引超42.2万人次入场……一年四季，书展书市在全国接连登场，人潮涌动，折射出大众对阅读和文化的热爱。在电子阅读盛行的时代，纸质阅读依然有其魅力和价值。当信息过剩成为常态，人们更渴望经过沉淀的知识；当电子屏渗透读书生活，人们更珍视纸张的温润质感。

书市书展的热闹背后，离不开全民阅读土壤的深厚滋养。今年，《全民阅读促进条例》正式实施，首个全国“全民阅读活动周”成功举办，书香社会建设不断推进。第二十三次全国国民阅读调查显示，2025年我国成年国民综合阅读率达82.3%，未成年人图书阅读率达86.7%，人均图书阅读量11.72本，折射出日益旺盛的精神文化需求和深厚的精神成长潜力。

书页会合上，书市会落幕，但那些被文字点亮的瞬间，会像地坛的古柏一样，在人们心中扎下根来，与生活和时代一起拔节生长。

记者：展鹏

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨火热的书市折射书香社会拔节生长

封面图：王晔 张倩 杨淑君

来 源：新华社

本文转自：温州新闻网 66wz.com