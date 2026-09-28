人民日报 2026-09-28 15:00:35

打破“向来如此”的思维定式，跳出固有工作套路，看见那些被推远的问题，接住那些被忽略的需求，往往能从常见场景中找到创新突破

打破“向来如此”的思维定式，跳出固有工作套路，看见那些被推远的问题，接住那些被忽略的需求，往往能从常见场景中找到创新突破

优化治理的发力点从哪儿找？有时就在一些司空见惯的现象里。

每到暑期，许多孩子都喜欢玩水，可溺水事故谁也承受不起。在不少地方，最简单也最常见的办法就是——禁止孩子们玩水。

前不久，江西鹰潭龙虎山镇豪岭村，因为对这道难题提供了不一样的解法，在网上走红。当地在灌溉渠旁建了一座露天游泳池，抽渠水入泳池，排出的水灌溉田地，一滴也不浪费。泳池每天下午固定时段免费开放，由村干部和党员志愿者担任安全员，轮流值班。这一办法，跳出了“一禁了之”的惯性思维，投入不算高昂，机制也不复杂，既能守住安全底线，也满足了孩子们夏日亲水的心愿。

这给人启示：随着环境改变、条件改善，打破“向来如此”的思维定式，跳出固有工作套路，看见那些被推远的问题，接住那些被忽略的需求，往往能从常见场景中找到创新突破。

比如，随着服务供给的多样化，尤其是外卖的兴起，人们“舌尖上的需求”得到更好满足，但行走在大街小巷的快递员、外卖员却基本没有正常的饭点，只能随便对付几口。

浙江衢州看到了这个服务盲点，专门为外卖员、快递员、网约车司机打造了“一点钟食堂”——在他们有时间坐下来吃饭的窗口期，在他们的高频活动区域，由他们自己挑选点位，为他们错峰供应平价饭菜。首批62个服务点位，覆盖6个县（市、区），并全部上线地图导航，这些新就业形态劳动者可根据工作动线就近用餐，不绕路、不误工。

对司空见惯的问题保持敏锐，是一种可贵的治理主动性。好的治理，从来不是用条条框框把人管住、把问题盖住，而是想方设法拓宽化解矛盾的路径，创造更多可行的选择。

这是一种因时而变、因势而新的治理智慧。有些问题，或受限于既有认知，或困于现实约束，过去没有条件解决；有些领域，从管理的角度处于模糊地带，无人牵头过问……于是，一些难啃的硬骨头被一句“历来如此”轻轻带过，一些新兴的交叉地带被一句“暂不明确”予以遮蔽。这种看上去可以将就的司空见惯，恰恰值得被重新审视——普遍的痛点堵点所在，往往是破题开局之机。

比如，“新官不理旧账”是时有发作的顽疾，也是关乎营商环境的重要问题。为了杜绝“人走事停”“换道改向”等现象，江苏探索出台干部离任交接实施办法，明确交什么、怎么交，重点交接任期内重大事项、尚未完成的重点工作和重大风险隐患等，目前已实现省管正职变动交接全覆盖。一份清单，一次交接，既说明背后考量，实现交底交心，又厘清责任边界，促进接棒接力，有效保障各地各领域工作不断档、项目不停步。在看似“理不清”的模糊地带，其实可以梳理出一项项可操作、可追溯、可问责的要求，开辟出解决问题的新空间。

治理的温度，在于拉近政策与人心之间的距离。时代向前走，人的生活状态、所处环境都在不断变化，老办法需要作出新调整，新需求应当被及时看到。不把司空见惯当成理所当然，不回避那些长期难解的问题，在现有条件下尽力创造新的可能，为每个人的奔跑加油，为每个人的生活添彩，正是社会治理朴素而厚重的价值底色。

作者：徐婷婷

原标题：从司空见惯处寻求突破（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com