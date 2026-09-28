人民日报 2026-09-28 15:02:31

转变思路、向新而行，传统的也可能变成新潮的，曾经小众的也有机会站上大舞台

依托数字技术，存放于库房、陈列于书架的纸质出版物成为数字资产，单一图书产品转化为丰富的知识服务，“出版大脑”还能显著提升出版效率。

把智能作为卖点，宠物烘干机、自动喂食器等中国造宠物用品满足多样化需求，广受海外消费者青睐，成为质价比的代名词。

传统产业、小众赛道，如今在数智技术支撑下，得以打开发展新空间。

“十五五”规划纲要提出“全方位推进数智技术赋能”。顺应趋势推进数智化转型，已成共识。然而，与自带“数智基因”的新兴产业不同，一些传统产业、小微企业囿于技术、人才、资金等，面临“转不起、不会转、转不好”的难题。

比如，有的企业把数智化简单理解为上系统、上设备，重建设轻运营；有的企业盲目赶风口、追热点，脱离业务实际；有的企业谋求一步到位，反而超出承受能力、加重经营负担。

数智化转型是必答题。应当看到，数智技术不是装点门面的噱头、包治百病的灵药，而是解决实际问题的工具。究竟怎么用、如何转？关键是要立足实际、注重实效。

数智化转型之要，在于找寻到适合自身的发展路径。深耕纺织染整的江西京东实业有限公司，一度犯难：182台老旧染色机换新，成本得6000万元，公司年产值才1.5亿元，划不划得来？最终，按照“小快轻准”思路，企业没搞大拆大建，而是加装智能模块和5G管理平台，将原有设备升级。总投入600多万元，助力运营成本节约30%、年产值突破2亿元。

“等不得，也急不得”，是谋发展、促改革的方法论，也是转型升级的辩证法。越是迫在眉睫、重要紧要的工作，越要实事求是、尊重规律，稳扎稳打、务求实效。

是技术赋能，更是思维革新。藏族编织、挑花刺绣，依托数字技术、IP授权，从小小工艺品、摆件，升级为时尚单品上的精美纹样、广受欢迎的数字藏品。山东曹县的汉服企业，抓住具身智能的发展机遇，探索机器人服饰新赛道。主动创新、积极求变，抢占价值高地、挖掘市场空间，传统产业也能开出新花，冷门赛道也能成为热点。

数智技术的颠覆性不仅在于技术本身，更在于创造了无限可能。转变思路、向新而行，传统的也可能变成新潮的，曾经小众的也有机会站上大舞台。

往更深层次看，中国经济正是在新与旧、快与慢、大与小、增量与存量的良性互动中，实现厚积薄发、行稳致远。既在高科技、前沿产业领域不断取得新突破，又以新技术、新动能带动传统产业迭代、小微企业焕新，向上攀登与向下扎根相互支撑、协同并进。

习近平总书记强调：“中国这么大，我们必须搞实体经济，一个方面一个领域都不能少。”作为超大规模经济体，中国不可能靠个别产业的快速提升而实现全局飞跃，必须在创造增量与优化存量之间把握平衡，在培育新产业的同时改造提升传统产业，在牵住“牛鼻子”的同时顾好“牛身子”。

放眼未来，当以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革与全球最大最完备产业体系深度交融，一个开拓进取、日新又新的中国，定将绘就更壮美的发展图景。

作者：彭 飞

原标题：以数智化开拓无限可能（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com