人民日报 2026-09-28 15:03:53

人口流动、社保参保、出租屋登记……一个季度，几个系统，十几张表格。“很多数据上个月刚填过，换个部门又来催一遍”，一次采访中，海南海口市琼山区一名网格员坦言，“有时几乎是‘专职’填表，抽空办事”。

这句话之所以扎心，在于它精准刺中了一个基层痼疾：本该在街头巷尾、田间地头奔走的基层干部，硬生生被报表堆成了“案头秀才”。重复填、多头报、限时交，消耗了他们大量的时间和精力。

问题在哪里，改革就要推进到哪里。2024年12月，国务院办公厅印发《基层报表数据“只报一次”工作指引》。海南在海口市琼山区启动试点，将58个镇街和部门的3163张报表精简至152张。2025年7月，依托“海政通”政务平台，“一表通”系统在全省铺开。今年以来，海南乡镇街道月均填表量从96张降至26张。

减少的是报表，增加的是脚程。省下来的时间去了哪？行动是最好的回答：入户倾听诉求、排查民生隐患、跟进惠农项目、调解邻里纠纷，主动靠前对接群众急难愁盼。“以前手动汇总报表要半天，现在省下的时间能多走访好几户群众！”琼山区凤翔街道社区工作人员给出一组鲜明对比。基层干部抬起头、迈开腿，回到他们本该扎根的地方，这是改革最直观的成效。

减负的价值，不只是表格数量的缩减，更在于治理效能的提升。从“少填表”上升到“精准治”，才是解题的关键所在。

比如，屯昌县曾长期依赖手工台账发放高龄津贴，漏发、错发、过世不停发的情况时有发生，事后追查既费时又费力。如今“一表通”打通民政、卫健、公安数据，应发未发、应停未停的人员名单清清楚楚，既精准又高效。表格少了，数据共享了，打破条块分割、系统壁垒，治理效能明显提升。

基层减负是优化治理的重要方面，优化治理是基层减负的价值归宿——两者一体推进，最终创造的是为民利民的实绩。

从为基层减负到为治理赋能，这般改革逻辑并不止海南。在重庆，“一表通”系统归集各类数据，对接“141”基层智治平台，开发典型应用场景。内蒙古阿荣旗累计归集近40万条数据，无需重复摸排，重点人群服务覆盖率达到100%。

这些探索的可贵之处，在于一开始就把“共享”和“复用”作为改革目标之一，让数据不仅“少报”，更能“多用”。主动作为、靠前发力，正是改革一子落而满盘活的关键。

沿着这个思路向前看，“一表通”的未来还有更大的想象空间。一方面，系统建设应与长效监管同步推进，不让减负成效只是一阵风。眼下有些地方虽已建成系统，部门间却仍通过微信、工作群私发“表外表”，隐形负担披上了“新马甲”。另一方面，当前各地“一表通”仍处在省级、市域各自探索阶段，区域间统计指标口径不一、跨层级跨区域数据协同壁垒还客观存在。持续深化改革，稳步推动数据规范统一，疏通机制堵点，相信随着相对统一的数据标准形成，基层治理能力将进一步跃升。

减负不是消解责任，而是优化承担责任的方式；不是让基层“闲下来”，而是让基层“忙到点子上”。当表格不再捆住手脚，数据真正服务于人，基层干部才能在离群众最近的地方，干出实实在在的业绩。

（作者为本报海南分社记者）

作者：曹文轩

原标题：让基层“忙到点子上”（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com