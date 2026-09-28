央广网：向低空要未来：温州在数贸会上“起飞”

央广网 2026-09-28 17:05:40

9月23日至27日，第五届全球数字贸易博览会在杭州大会展中心举行。本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为主题，聚焦人工智能与数字贸易深度融合，吸引全球超2000家企业参展，其中人工智能相关企业约占一半。在7号馆B路演区，世界温商与世界青年科学家知识产权转化中心活动同步启幕，聚焦增材智造、专利转化与产业赋能，助力温州先进制造业创新升级。

活动现场（央广网实习记者 李雪 摄）

活动期间，浙南低空经济产业发展（温州）有限公司副总经理洪万利就浙南低空经济科创孵化基地的建设进展与产业布局接受了采访。

据悉，世界温商与世界青年科学家知识产权转化中心于2024年落地运行，是温州知识产权公共服务核心载体。该中心以“科学家+企业家”双向赋能模式，聚焦专利转化、产学研对接与科创项目孵化，精准适配温州汽摩配、高端智造产业升级需求。截至目前，中心已促成88家企业对接产业化项目172项，落地7家新公司（项目），举办42场转化对接活动，相关经验入选浙江省知识产权兴企十大典型案例。在低空经济领域，该中心正成为连接全球温商产业资源与青年科学家科创成果的关键枢纽。

浙南低空经济科创孵化基地：打造区域产业生态圈

洪万利在采访中介绍，浙南低空经济科创孵化基地定位为打造浙南闽北地区低空经济生态圈，核心优势体现在四个维度：空域条件、产业链配套、人才定向培养以及整机企业集聚。

活动现场（央广网实习记者 李雪 摄）

空域方面，基地所在的温州龙港市超过90%区域属于非空域限制区，在当前空域政策收紧的背景下具备显著的比较优势。产业链方面，龙港及周边瑞安等地民营制造企业密集，低空装备零部件配套能力突出。人才方面，基地已与温州三所高校共同打造低空经济产学研一体化平台，开展无人机操控等紧缺人才的定向委培。整机企业方面，龙港已初步集聚4家整机制造链主型企业。

孵化基地提供5000平方米研发空间、1万平方米生产车间和2万平方米人才公寓，以及健身房、公共食堂、咖啡吧、共享工位等配套，企业可实现拎包入驻。基地还配套距园区5分钟车程的多旋翼垂起航空飞行器测试场，拥有200多米户外跑道和10个起飞场，以及无人机考培中心、实验检测中心等“一场多中心”设施。

洪万利表示，当前招商重点在于利用空域政策收紧的窗口期，吸引全国优质低空企业落户；运营层面则着力帮助企业对接本地应用场景，实现“招得来、留得住、发展好”。

政策与规划双轮驱动，温州低空经济加速成势

温州低空经济的制度框架正在快速完善。2026年1月，温州市政府办公室印发《温州市支持低空经济高质量发展的若干措施》，对新获得中国民航局颁发的载人eVTOL航空器和无人驾驶航空器型号合格证（TC）、生产许可证（PC）和单机适航证（AC）且完成批量产品交付的低空经济企业给予奖励，其中载人eVTOL航空器、大型无人驾驶航空器、中型无人驾驶航空器分别奖励1500万元、500万元、300万元，并在空间保障、场地建设、设备购置、人才引进等方面予以综合支持。

活动现场（央广网实习记者 李雪 摄）

2026年8月26日，《温州市低空基础设施布局和空域航路航线规划》获温州市人民政府批复（温政函〔2026〕58号）。规划期限至2035年，目标建成3至5个通用机场、1000个以上低空起降场点，实现“一县一起降枢纽、一镇一起降场”全覆盖。至2035年，温州全市规划新增低空起降点1773个，低空起降点数量达到2114个，覆盖即时配送、医疗配送、物流运输、空中交通、应急救援、城市治理、文旅观光七类应用场景。

洪万利在采访中表示：“低空经济是一件难而正确的事情。可能现在能赚很多钱的企业不多，但在未来它的发展一定是巨大的。”基地的下一步目标是让入驻企业更快结合本地场景，实现从“活下来”到“发展起来”的跨越。

活动现场（央广网实习记者 李雪 摄）

以知识产权转化打通技术到产业的通道，以空域资源和产业链配套构建差异化竞争力，以政策规划锚定长期发展预期——浙南低空经济科创孵化基地的实践，正在为区域低空经济从“政策驱动”走向“生态驱动”提供一份来自温州的观察样本。

来 源：央广网

原标题： 向低空要未来：温州在数贸会上“起飞”

记者 项楠 实习记者 李雪

本文转自：温州新闻网 66wz.com