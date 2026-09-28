脑机接口黑科技落地温州 温州市中心医院新院区（双屿院区）全面投用

温州新闻网 2026-09-28 19:00:00

9月28日，温州市中心医院新院区（双屿院区）正式全面启用，同步举办脑机接口专题研讨会，以新院区投用、新技术落地、新平台揭牌，全方位补齐城西高端医疗短板，助力温州区域医疗服务提质升级。

温州网讯（记者 张湉 潘涌燚）9月28日，温州市中心医院新院区（双屿院区）正式全面启用，同步举办脑机接口专题研讨会，以新院区投用、新技术落地、新平台揭牌，全方位补齐城西高端医疗短板，助力温州区域医疗服务提质升级。

百年老院焕新

家门口享受三甲便捷服务

温州市中心医院历史底蕴深厚，溯源至1897年，历经温州市第二人民医院等发展沿革，现已成长为涵盖双屿、百里坊、南白象三大院区及杨府山分部的大型三甲医疗集团。本次全面投用的双屿院区新大楼总占地57亩，总建筑面积约14.32万平方米，核定床位850张，由住院楼、门诊医技楼、行政科研楼三大主楼构成。院区通过医疗街、室内连廊及地下通道实现楼宇全域互通，构建高效连贯的一体化就医动线。院区融合一站式诊疗、医教研协同、立体化急救、脑机接口特色诊疗、人文医疗服务于一体，彻底填补温州城西片区大型综合性高端医疗资源空白，直接辐射周边近30万群众，进一步优化全市医疗资源整体布局。

新院区的全面落地，为辖区群众带来便捷、优质、高效的全新就医体验。此前，城西片区群众罹患大病、疑难病症，多需奔波至老城区就医，路途遥远、就医成本高。如今，市民在家门口即可享受完整的三甲医院综合诊疗服务，常见病、多发病、疑难重症均可就地诊治，高年资专家常态化坐诊，多数检查检验项目可当日完成，彻底告别跨城求医的奔波劳碌。院内楼栋互联互通，挂号、问诊、检查、治疗全流程可在室内闭环完成，有效减少患者往返跑动。同时，院区实现智慧医疗全覆盖，市民可通过手机完成预约、缴费、报告查询等各项操作，配套充足停车位与专属接驳公交，全方位提升就医便捷度。此外，院区高标准打造区域急诊急救中心，设置独立急救出入口，实现急救车流、人流物理分流，急救专用电梯串联抢救、手术、重症监护全救治链条，搭配直升机停机坪搭建空地一体化救援体系，全力抢抓急危重症救治黄金时间。

脑机接口黑科技

助力障碍患者重获自主生活

启用当天，以“深耕脑机前沿，赋能科创新域——聚焦脑机接口技术创新与产业发展”为主题的脑机接口研讨会顺利举办。会上，温州市神经医学中心、温州市区域急诊急救中心两大重点平台正式启动。其中，温州市神经医学中心将整合优质医疗资源，搭建脑疾病预防、诊疗、康复一体化服务体系，全力打造浙南地区脑疾病诊疗新高地；温州市区域急诊急救中心创新构建百里坊、双屿双院区互补兜底的急救模式，进一步织密区域急救网络，全面提升全市急危重症协同救治水平。

脑机接口技术，是本次温州市中心医院新院区（双屿院区）全面启用后最具突破性的学科亮点。浙南首个临床脑机接口病区的正式落地，将改写温州本地脑部疾病的诊疗格局，为广大患者带来精准化、前沿化的诊疗新选择。

据温州市中心医院相关负责人介绍，脑卒中后偏瘫、脊髓损伤、认知障碍患者，今后可在这里接受脑机接口特色康复干预，通过大脑主动发出的意图信号驱动训练，帮助恢复身体功能；配套的脑控智能辅具，能帮重度失能患者重新自主完成简单日常动作，提升生活自理能力。除此之外，无创脑波干预可为长期失眠、慢性焦虑人群提供非药物神经调节方案；针对慢性疼痛患者，还能通过脑信号实现疼痛客观量化评估，配合物理干预开展精准治疗，为临床提供全新诊疗路径。

本文转自：温州新闻网 66wz.com