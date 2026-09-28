“给12306微信公众号发信息就能抢到票”不实（2026·09·28）

全国网络辟谣 2026-09-28 17:57:45

辟谣 “持续给12306公众号发信息，15分钟就能候补成功”不实

详情：国庆假期将至，铁路售票进入高峰期，不少网民没抢到车票，把希望寄托在12306候补功能上。最近，短视频平台上出现多位穿着类似铁路制服的博主，声称“在12306公众号后台不停发信息，15分钟就能候补成功”，引发关注。对此，12306客服表示，所谓给12306微信公众号频繁发信息就能候补到票的说法是完全错误的，候补兑现仅以订单提交的先后顺序为准。同时，12306从未与任何第三方平台机构开展合作，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费。购票请认准“铁路12306”官方网站和手机客户端。（来源：“铁路12306”微信公众号、“中国青年报”微信公众号）

辟谣 “广州地铁嘉禾望岗站发生伤人事件”系谣言

详情：近日，网传广州地铁嘉禾望岗站有“砍人”事件，引发关注。对此，广州地铁官方微博辟谣：近日，正值中秋假期，地铁嘉禾望岗站迎来较大客流，现场一切如常，乘客安全有序进出车站，并未发生网传“砍人”事件。（来源：“广州辟谣”微信公众号、@广州地铁）

科普 这些动物都会传播狂犬病

详情：9月28日是第20个“世界狂犬病日”，关于狂犬病，许多人存在认知误区。今天，让我们一起破除误区，科学认识狂犬病。

狂犬病不是狗的“专利”

狂犬病是由狂犬病病毒引起的一种急性传染病，一旦发病，死亡率接近100%。很多人误以为只有狗才会传播狂犬病，其实不然。理论上所有哺乳动物都可能感染狂犬病，但风险差异很大。犬是我国最主要的狂犬病来源，其次是猫。高风险动物包括蝙蝠、狐狸、狼、獾、鼬、貉等。尤其是蝙蝠，被世界卫生组织列为重要的狂犬病宿主。

按国家疾控局《狂犬病暴露预防处置工作规范（2023年版）》，任何与蝙蝠的直接身体接触，不论是否被咬、有无出血，都按最高风险等级——Ⅲ级暴露处置。

肉眼都看不到伤口不等于没有感染风险

狂犬病病毒主要存在于患病动物唾液中，经咬伤、抓伤或唾液污染破损皮肤、黏膜进入人体。也就是说，即使没有“伤口”，被蝙蝠、病狗等舔到眼睛、口腔等黏膜部位，病毒就有可能入侵。而狂犬病一旦发病几乎必死，面对“极小概率、极大后果”，应按最保守方案处置。

一旦被狗、猫或蝙蝠等高危动物伤后怎么办？

牢记“冲、消、打”三步法。

冲：立刻用肥皂水和流动的清水交替冲洗伤口至少15分钟。

消：冲洗后用稀释碘伏或75%的酒精涂擦伤口。

打：尽快到医院规范处置伤口，并按医嘱接种狂犬病疫苗，必要时注射狂犬病免疫球蛋白。（来源：“国家应急广播”微信公众号）

通报 刘某某、张某某造谣院士窃取科研成果被刑拘

详情：近日，上海黄浦公安分局接辖区一医院报案称，网上出现针对该院著名专家、中国工程院院士的谣言，接报后警方立即开展调查。现查明，网民刘某某为制造热点、博取流量，在毫无事实依据的情况下，故意编造“某院士窃取他人科研成果”的谣言，并在个人社交媒体及50余个圈群中进行转发炒作，造成恶劣社会影响。网民张某某为博取流量，利用AI软件生成多条涉及上述谣言的虚假视频并发布上网，造成谣言广泛流传。目前，刘某某、张某某已被依法刑事拘留。（来源：@警民直通车-黄浦）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com