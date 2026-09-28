人民日报 2026-09-28 18:04:12

近日，陕西省图书馆申报的古籍活化项目“一场跨越900年的City Walk”，入选国际图联PressReader国际营销奖全球十佳。这一项目以北宋张礼所著《游城南记》为蓝本，邀请读者重走900多年前张礼出长安城南门访古探幽的路线，边走边读、拍摄短视频、开展研学。过去鲜有人问津的古籍，如今“圈粉”无数。

选对文本，古籍活化才有根基。《游城南记》并非寻章摘句的经史典籍，而是一路行游的实地记录。书中记载的长安城南游踪，不仅经过今天西安的繁华市区，还串起了许多保存至今的古迹。这种时空叠合，让古籍与当代城市生活有了天然接口，也为把古籍转化为可体验、可复制、可分享的公共文化产品提供了契机。读者只要亲自走上一趟，就能在同一处遗址前翻开同一段文字，以脚步丈量历史，用心灵感受文化。

创新机制，古籍传播才能“破圈”。有的地方搞古籍活化，思路还停留在文本扫描、数据库建设、主题展览等常见路径。陕西省图书馆探索让读者从被动观看者转变为主动体验者：邀请创作者和读者开展主题行走、研学、创作图文视频。线上传播吸引流量，线下体验承接流量，参与者又自发产出新内容，形成“传播—体验—再传播”的正向循环。

成功的实践固然可喜，但更重要的是将单点突破转化为规模效应。当地着力打造“跟着古籍游陕西”品牌，联动全省各市、县公共图书馆等古籍存藏机构，共同开展特色古籍研学活动。这是难得的契机，可以让古籍中的故事在更大范围“活”起来、“热”起来。

古籍保护最终要落在活化利用上。当下，还有大量沉睡的古籍有待被唤醒。然而，古籍活化无定则，不是每部古籍都适合“行走”，关键是立足本地资源找到与当代生活的接口，让阅读推广有抓手、文旅融合有载体。如此，古籍才能真正走进生活，为更多人所了解与热爱。

（摘编自《陕西日报》，原题为《一本古籍何以走出高阁走向街头？》）

作者：田 语

原标题：古籍何以“行走”于当下（纵横）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com