人民日报客户端 2026-09-28 18:07:48

一口炒菜锅，本该装下孩子们的一日三餐，却被用来清洗拖把。

一口炒菜锅，本该装下孩子们的一日三餐，却被用来清洗拖把。说起来荒诞，但它却真实发生了。近日，“南京一幼儿园食堂用炒菜锅洗拖把引发多名幼儿集体呕吐”事件引发社会关注。当地调查后通报，已对幼儿园和相关部门的责任人作出处理。

正常人很难想象，炒菜锅怎能用来洗拖把？这样的画面之所以深深刺痛公众，不只是因为后厨操作失范令人难以接受，更因为发生在幼儿园食堂这一特殊场所。幼儿园的孩子，正处在身体发育极为关键和敏感的阶段，对食品安全风险的承受能力远低于成年人，一口肮脏的炒菜锅，一顿被污染的饭菜，对孩子可能造成更为严重的后果。

更令人难以释怀的是，多名幼儿出现呕吐等不适反应后两个多月的时间里，家长的求证都没得到园方答复。该园曾经的保健老师兼食堂安全员表示，自己多次内部上报反映食堂违规问题，但未获整改，离职三天后选择通过微信朋友圈公开举报。这不得不让人追问，既然风险已经被发现，为什么没有引起重视、及时有效整改？现实中，一些问题和隐患并非无人发现，而是在一次次掩盖和拖延中被放大。原本可以及时解决的问题，逐渐演变成更大的风险。对于校园食品安全而言，真正有效的管理，是在风险萌芽阶段就及时处置，把隐患消除在进入孩子的炒菜锅之前。

同样值得反思的是，不能让舆论曝光成为推动问题解决的最后一步。如果没有人持续关注、反映问题，家长是否能够及时知情？校园食品安全不能依靠每一次偶然的曝光，一个成熟的治理体系，应当让问题能够被内部发现，让合理反馈能够顺畅传递，让风险在扩大之前得到化解。

一次问责不能替代一次治理升级。幼儿园食堂连接着孩子的健康，也承载着家长最朴素的信任，这种信任，一旦被辜负，重建起来极为困难。食堂这口锅的背后，不仅是一顿饭，也是家长对整所幼儿园乃至对整个校园食品安全体系的信心。此次事件中，相关责任人员受到处理，体现了对校园食品安全底线的坚守。追责不是终点，补齐制度短板才是目的。校园食品安全需要的是流程上的闭环，发现问题有渠道、整改过程有跟踪、落实结果有检验。只有把功夫下在平时，把风险化解在前端，才能真正守护好孩子们“舌尖上的安全”。

作者：白光迪

原标题：人民锐评：炒菜锅洗拖把，非要等曝光才解决？

来 源：人民日报客户端

本文转自：温州新闻网 66wz.com