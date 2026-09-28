过一个地道温州味的中秋

好评如潮 2026-09-28 18:07:42

中秋的风掠过瓯江，桂香漫过街巷。提起中秋，很多人第一印象是小巧精致的广式月饼。但在温州，中秋有属于自己的一套仪式。一块脸盆大小的桥墩大月饼，道坦里摆开的米筛，蝤蛑、芋艿、粉干组成的家宴，藏着独属于瓯越大地的团圆密码。想要过一个有温州味的中秋，不在于繁复的排场，而在于守住烟火底色，读懂民俗背后的亲情与传承。

温州人的中秋，味道是绕不开的起点。不同于别处小块月饼一人一份，温州的桥墩大月饼堪称中秋主角。外皮芝麻密布，酥松掉渣，饼内塞满鲜肉、蛋黄、花生、蜜饯十余种馅料，甜咸交织。中秋夜，全家围坐，分食这一块大饼，寓意不分你我、阖家圆满。老温州还有中秋家宴的讲究，桌上少不了肥美的蝤蛑、软糯芋艿、顺滑粉干，食材取自山海，是浙南人家独有的秋日款待。而“望八月十五”的习俗，女婿给岳家送礼，舅舅给外甥送饼，一份份礼盒往来，维系着亲友之间的人情纽带。

温州味的中秋，仪式藏在庭院月色之中。老温州人家，中秋之夜会把圆桌搬到道坦，摆上米筛，正中放上大月饼，搭配西瓜、柚子等鲜果，焚香拜月，祈愿家人平安顺遂。没有华丽布置，月光就是最好的布景。如今城市高楼林立，很多人家早已没有道坦，但这份仪式感仍可以延续。一家人搬上小桌在阳台赏月，切一块桥墩月饼，聊聊家常；或是结伴到江心屿，在孤屿秋月之下漫步，感受瓯江月色。仪式不必复刻旧俗，内核永远是家人相伴。

但也要看到，当下不少年轻人的中秋正在“去本地化”。网购网红月饼、打卡网红活动，传统民俗慢慢淡化。很多后生只知道月饼好吃，却不了解分大饼的寓意；只知道中秋放假，不清楚“望八月十五”背后的人情传统。民俗不是博物馆里的标本，它需要代代接续，在传承中生长。传统中秋，不是要求我们全盘照搬旧俗，而是留住团圆的内核。

一方水土孕育一方中秋。温州的中秋，是山海馈赠的滋味，是代代相传的礼俗，更是中国人刻在骨子里的团圆期盼。一块桥墩大月饼，一轮瓯江明月，一桌家常饭菜，亲人围坐闲谈，便是最地道的温州中秋。

时代不断向前，过节的形式可以迭代，但对团圆的向往不会改变。守住烟火人情，传承瓯越民俗，让古老中秋在当下焕发新生。这个中秋，不妨放下匆匆忙碌，备一块桥墩大月饼，和家人共赏一轮明月，好好感受属于温州人的中秋浪漫。

作者：叶长如

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com