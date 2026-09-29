温州日报 2026-09-29 07:50:42

温州市质量强市和知识产权强市大会昨天召开，深入学习贯彻习近平总书记关于质量工作和知识产权工作的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，全力推动质量强市和知识产权强市“两个强市”建设迈上新台阶，为提速做强“一圈一极一中心”注入新的动力活力。

温州网讯 温州市质量强市和知识产权强市大会昨天召开，深入学习贯彻习近平总书记关于质量工作和知识产权工作的重要论述，认真落实省委省政府部署要求，全力推动质量强市和知识产权强市“两个强市”建设迈上新台阶，为提速做强“一圈一极一中心”注入新的动力活力。

市委副书记、市长张文杰，省市场监管局党委书记、局长谢小云出席会议并讲话。

张文杰指出，推进质量强市和知识产权强市建设，是对标落实习近平总书记重要指示和中央决策部署的具体实践，是重塑区域竞争优势的重要支撑，是推动民营经济蝶变发展的现实需要。要准确把握“两个强市”建设的重大意义，以走在前列作示范的姿态，全力打造质量强市和知识产权强市建设标杆。

张文杰强调，要牢固树立质量第一意识，迭代质量强企、质量强链、质量强县、质量基础设施等“三强一基”建设，在标准创新上走前列，在品牌培育上下功夫，在质量强基上出实招，加快从“达标”向“卓越”升级、从“增量”向“增值”转型、从“生产”向“生态”延伸，以质量变革激活发展动能。要围绕保护最严、创造最活、生态最优，打通知识产权创造、运用、保护、管理和服务全链条，着力提升知识产权创造质量、保护水平、运用效益，高标准建成国家知识产权保护示范区。要加强统筹协调，推进特色发展，强化氛围营造，切实凝聚“两个强市”建设的工作合力。

谢小云充分肯定温州质量强市和知识产权强市建设所取得的成效。他强调，要将质量和知识产权作为产业升级的“车之两轮”、融合赋能的“系统能力”、制胜未来的“战略投资”，不断深化“两个强市”建设，答好“万亿之城再出发”的时代命题。要聚焦重点、精准发力，充分释放质量和知识产权助推高质量发展的强劲动力，在推动传统产业焕新升级、新兴产业和未来产业发展壮大、绿色低碳发展、现代服务业和先进制造业融合发展上勇创新、求突破。要防范风险、标本兼治，着力打造质量和知识产权促进高效能治理的示范样板，严守质量安全底线，建设知识产权保护高地，构建“AI+风险治理”监管执法体系，不断擦亮“信用温州”金名片。

副市长黄阳栩参加会议。

来 源：温州日报

原标题： 温州市质量强市和知识产权强市大会召开

深化“两个强市”建设 赋能高质量发展

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com