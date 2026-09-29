温州日报 2026-09-29 07:57:39

日前，温州市深化产改推进职工成长型社会建设推进会暨现场观摩活动在乐清举行。来自全市产改工作联席会议成员单位、各县（市、区）总工会、市各产业工会和国有企业集团工会等的相关负责人参加活动。

温州网讯 日前，温州市深化产改推进职工成长型社会建设推进会暨现场观摩活动在乐清举行。来自全市产改工作联席会议成员单位、各县（市、区）总工会、市各产业工会和国有企业集团工会等的相关负责人参加活动。

今年以来，我市以职工成长型社会建设为牵引，持续深化产业工人队伍建设改革，聚焦思想引领、技能提升、创新创造、权益服务等重点领域，完善产业工人成长发展体系，推动更多资源向职工成长集聚、更多平台向产业工人开放，让广大职工在产业发展中有更多成长机会、更畅通的发展渠道和更有力的权益保障。

会前，与会人员走进人民电器集团有限公司、浙江云谷数字经济孵化集群，实地了解乐清深化产业工人队伍建设改革、服务产业工人成长发展的实践探索。会上，通报了全市产业工人队伍建设改革暨职工成长型社会建设前一阶段工作情况，并部署下一阶段重点任务；表彰了2026年省职工创新体系建设成果获奖代表。

围绕产业工人成长发展，我市将进一步强化思想政治引领，用好各类宣讲载体和实体阵地，吸纳更多产业工人中的优秀代表参与政治生活；紧扣产业发展和企业需求，完善技能人才培养体系，加大高技能人才培育力度，畅通产业工人成长成才通道；搭建建功立业平台，深化群众性创新活动，完善创新激励机制，推动产业工人队伍建设改革与民营经济科技创新相互促进、同向发力。

职工成长，既需要发展平台，也离不开权益保障。我市将进一步畅通职工维权渠道，持续关注新就业形态劳动者等群体，聚焦职工就业、生活、发展等方面的实际需求，提升服务职工的精准性和有效性，让改革发展成果更好惠及广大职工。

此外，我市还将强化部门、县域、镇街、企业之间的协同联动，凝聚深化产业工人队伍建设改革的工作合力，推动产改工作与职工成长型社会建设更加紧密融合，努力形成一批具有温州辨识度的标志性成果，为高质量发展建设共同富裕示范区市域样板注入产业工人新动能。

来 源：温州日报

原标题： 更多机会 更畅渠道 更强保障

温州召开深化产改推进职工成长型社会建设推进会

记者 庄越 通讯员 温工宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com