温州日报 2026-09-29 08:10:45

近日，温州市统计局发布1—8月全市工业经济运行数据：全市规模以上工业增加值同比增长10.8%，延续较快增长态势。33个工业大类行业中，28个行业实现增长，13个行业增速达两位数，八成重点行业稳定增长，民营制造底盘持续夯实，新质生产力加速形成。

温州网讯 温州工业经济交出一份“新”意十足的答卷。近日，温州市统计局发布1—8月全市工业经济运行数据：全市规模以上工业增加值同比增长10.8%，延续较快增长态势。33个工业大类行业中，28个行业实现增长，13个行业增速达两位数，八成重点行业稳定增长，民营制造底盘持续夯实，新质生产力加速形成。

“5+5”双轮驱动，五大传统产业与战新产业齐头并进，工业增加值分别增长11.3%、11.8%，双双跑赢全市规上工业平均增速。乐清电气产业依托正泰电器、安德利集团等链主企业打造未来工厂，带动上下游数百家配套企业实施数字化改造；瑞安智能汽车零部件产业势头强劲，戈尔德智能悬架基地自动化产线满负荷生产，块状经济优势持续放大。五大战新产业多点突破：金风科技温州深远海风电基地实现16兆瓦漂浮式风电机组关键零部件国产化制造，订单排至四季度；中国（温州）数安港集聚超1200家数据生态企业，落地十余项国家级试点，数字经济集聚成势。

先进制造业集链成群，新质生产力“硬核”崛起。高技术产业增加值同比增长16.9%，占规上工业增加值比重同比提升0.8个百分点；数字经济核心产业制造业增加值同比增长20.8%，对规上工业增长贡献率超三成。在温州海洋经济发展示范区，浙江星科控制系统有限公司实现航天级特种阀门国产化批量交付，攻克高端阀门“卡脖子”难题；浙江长城计算机系统有限公司生产基地内，无尘车间机械臂有序作业，年产能可达80万台终端电脑、10万台服务器。一批高技术企业攻坚关键核心技术，推动产业由要素驱动向创新驱动加速转变。

投资结构持续优化，民间投资回归实体。尽管投资运行承压前行，但重点领域投资集聚发力。1—8月，全市固定资产投资同比下降19.6%，扣除房地产开发投资后同比下降9.8%。制造业投资保持较高韧性，同比增长12.0%，拉动全部投资增长2.6个百分点；占全部投资比重30.6%，比上年同期提高8.6个百分点，工业实体投资支撑有力。新质生产力领域投资持续活跃，高技术产业投资同比增长7.7%。民间项目投资同比增长3.7%，市场实体投资信心稳步回暖。

外贸稳中提质，“新三样”出口成亮点。1—8月，全市货物进出口总额2070.8亿元，同比增长0.2%；其中出口额1850.6亿元，同比增长2.8%。出口含“新”量持续攀升，“新三样”产品出口同比增长125.7%。民营企业韧性凸显，出口额1787.5亿元，同比增长3.7%，市场多元拓展，出口结构持续向优。

来 源：温州日报

原标题： 温州工业“新”劲十足！前8月规上工业增加值增长10.8%

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com