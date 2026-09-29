温州发布 2026-09-29 08:28:07

2026年9月20日开始，四川省阿坝州多个国有A级旅游景区向浙江省户籍游客实行门票免票优惠，政策持续到2031年，只要户籍在浙江都免票，每年每个景点一次免票机会。

2026年9月20日开始，四川省阿坝州多个国有A级旅游景区向浙江省户籍游客实行门票免票优惠，政策持续到2031年，只要户籍在浙江都免票，每年每个景点一次免票机会。

优惠景区名单

优惠景区名单：九寨沟景区、黄龙景区、四姑娘山景区、达古冰川景区、理县桃坪羌寨·甘堡藏寨旅游景区、马尔康卓克基土司官寨文化旅游区、若尔盖黄河九曲第一湾景区、茂县中国古羌城景区、若尔盖花湖生态旅游区、九寨沟县神仙池景区、阿坝县莲宝叶则景区、黑水县卡龙沟景区、九寨沟县甲勿海·熊猫园景（其中部分景区只针对杭州、金华、台州、温州户籍免票，请仔细观看购票详情）。

政策生效时间

2026年9月20日—2031年9月19日，若东西协作帮扶政策调整，活动将在政策变动当年12月31日截止。

优惠对象

全体浙江省户籍游客。因户籍迁移导致身份证地址与实际户籍地不一致的，可凭户口簿原件作为辅助佐证材料。

使用规则

每位游客在每个自然年内，可在每家景区分别享受1次免票，观光车、索道、保险等二次消费项目均需自行购买（如九寨沟门票为190元，观光车票90元，浙江游客可在九寨沟旅游官方小程序直接以90元的价格购买包含门票及观光车的“浙江省感恩赠票”）。

备注：关于自然年重置规则是年初自动刷新，还是需间隔满一整年才能再次免票，建议出行前咨询对应景区确认。

来 源：温州发布

原标题： 九寨沟、黄龙、四姑娘山……温州人免票！

本文转自：温州新闻网 66wz.com