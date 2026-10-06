雨夜驰援雁荡山！3名驴友挑战野线徒步被困，乐清消防联合民间救援队成功营救

掌上温州客户端 2026-10-06 10:05:45

10月4日晚，雁荡山深处秋雨连绵，山风裹着寒意扫过崎岖山道。一阵急促的警情通报，打破了乐清市消防救援局值班室的节日宁静 —— 有3名驴友在凌云尖附近徒步被困，其中一人突发严重腿部痉挛，完全无法自行移动，情况紧急。

温州网讯 10月4日晚，雁荡山深处秋雨连绵，山风裹着寒意扫过崎岖山道。一阵急促的警情通报，打破了乐清市消防救援局值班室的节日宁静 —— 有3名驴友在凌云尖附近徒步被困，其中一人突发严重腿部痉挛，完全无法自行移动，情况紧急。

被困的三名驴友是年轻男子，来自上海与嘉兴两地。此前在网上看到 “雁荡三尖” 徒步路线的攻略，便相约自驾前往，于当日清晨 7 时30分进山。殊不知这条未经开发的山路里程长、坡度陡，长时间高强度徒步快速消耗着几人体力。一直走到当晚7时许，其中一名驴友突然小腿剧烈痉挛，肌肉僵硬到无法迈步，同行两人尝试搀扶无果，眼看夜色越来越浓、山雨越下越大，只能拨打电话报警求助。

接警后，乐清市消防救援局第一时间联动龙之野、蓝盾两支民间救援队，迅速组建联合救援小队，携带山岳救援装备、急救物资冒雨赶赴事发区域。

进入山区后，救援难度远超预期：持续降雨让原本就崎岖的山路变得泥泞湿滑，夜幕降临，山林里伸手不见五指，头灯的光束在雨雾中只能照出身前短短几米，每向前一步都要格外小心。救援队员踩着湿滑的山石稳步向上推进，途中还先后遇到4波连夜下撤的登山爱好者，队员们都停下脚步逐一提醒路况，叮嘱大家结伴慢行、注意安全。

抵达被困人员位置时，痉挛的驴友正蜷缩在路边，脸色发白。救援人员立刻蹲下身开展应急处置，大约十几分钟后，该驴友的症状逐渐缓解，能够在搀扶下缓慢行走。

然而下山的路同样艰险。雨夜山路陡峭湿滑，长途跋涉本就消耗巨大，队伍走到半山腰时，另一名驴友体力彻底透支，双腿发软再也迈不动步。为防止发生滑坠、摔倒等二次危险，救援人员立刻调整方案，采取 “一对一接力陪护” 的方式，有人在前探路、有人在旁搀扶、有人在后照应，深一脚浅一脚地护着两名体力不支的驴友，慢慢向山下安全区域转移。

经过数小时的冒雨跋涉，3 名被困驴友最终全部被安全护送至山下，身体均无大碍。

消防部门提醒：国庆假期户外出行，请务必选择正规开发的景区路线，提前查询天气与路况信息，根据自身体力量力而行；切勿盲目跟风挑战未经开发的 “野路线”“网红线”，一旦遇困请第一时间报警，保留体力等待救援。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 雨夜驰援雁荡山！3 名驴友挑战野线徒步被困，乐清消防联合民间救援队成功营救

通讯员 詹振宇 记者 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com