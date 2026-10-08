温州日报 2026-10-08 08:10:00

手帐市集摊位前排队打卡，商超冷柜前挑选海鲜家宴食材，网红快闪展下驻足拍照，餐饮店里坐满聚餐的家庭。这个国庆假期，不少温州市民避开高速拥堵、放弃远途旅途，把过节的主场安在了家门口的商场与超市。

温州网讯 手帐市集摊位前排队打卡，商超冷柜前挑选海鲜家宴食材，网红快闪展下驻足拍照，餐饮店里坐满聚餐的家庭。这个国庆假期，不少温州市民避开高速拥堵、放弃远途旅途，把过节的主场安在了家门口的商场与超市。市集逛玩、亲子打卡、家宴采购多线火热，一幅幅热气腾腾的本地消费场景，勾勒出黄金周鲜活的城市烟火。

10月1日，在温州滨江万象城的一楼主中庭，红灯笼与星光装置交相辉映，“风舞星集”手帐市集热闹开场。100多位手帐主理人集中出摊，上万份手帐周边摆上摊位，整齐排布的摊位涵盖原创手作、潮流文创、特色风味小吃等多元品类，丰富的业态让市民实现边走、边逛、边吃、边买的沉浸式游玩体验。市民白女士专程前来打卡，现场人头攒动，氛围感十足：“整体逛得很开心，想要的风格都能买到，一共花了220元。”

国庆假期，滨江万象城以多场次、多业态的主题活动，持续激活商圈消费活力。为期三天的风舞星集手帐市集引爆前期客流。

商圈消费热度高涨，温州各大商超卖场同样迎来国庆消费旺季，家庭集中采购成为主流，线下消费市场暖意十足。山姆温州会员店内，生鲜冷柜区域人气居高不下，牛肉类产品、鳕鱼、三文鱼等冷冻深水海鲜销量领跑，熟食刺身类即食食品备受青睐。一辆辆塞得满满当当的购物车，承载着普通家庭的过节仪式感。据山姆温州会员店负责人李小建介绍，除生鲜品类外，果汁鲜奶、坚果零食、烘焙饼干、红酒饮品等休闲食品销量大幅攀升，适配换季需求的洗护用品、秋冬服饰，也成为市民假期采购的热门选择。盒马鲜生门店里，三文鱼、大闸蟹、烧烤热食、烘焙蛋糕、果切稳居假期热销榜单。值得一提的是，为破解消费者买大闸蟹“开盲盒”的痛点，盒马鲜生依托科技赋能升级选蟹标准，上线“AI验蟹师”智能检测系统，在江苏兴化盒马村产地及全国收货仓库两端开展双重核验。新鲜上岸的大闸蟹通过传送带进入检测区域，AI设备几秒内便可识别螃蟹八大关键部位，精准测算壳长、体重与肥满度，仅达标肥满的优质大闸蟹可进入冷链物流，发往包括温州在内的各大门店。据了解，这套联合多所科研机构研发的智能系统，已累计核验超千万只大闸蟹，力争让消费者轻松实现“闭眼买好蟹”。

记者手记：

过节可以“不远行”

如今国庆过节，早已不是只有远行旅游一种选择。商业综合体跳出单纯购物的属性，市集、IP展览、宠物快闪、景观打卡、特色餐饮多元融合，同时承接年轻人社交和家庭遛娃的需求；商超紧贴市民家宴食补的现实，生鲜消费持续走高，科技赋能进一步优化消费体验。不必奔赴远方，在城市商圈触摸真实可感的节日烟火已是不少市民度假模式。

来 源：温州日报

原标题： 这个长假，找到一种过节的松弛感 温州商超解锁多元消费休闲场景

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com