人流量和阅读量双双破千万，这波流量，温州园博园接住了

温州新闻网 2026-10-08 19:43:00

温州网讯（记者 温婉 海报 谢中斌）2026年中秋、国庆假期，温州园博园以沉浸式国风活动解锁文旅新体验。双节期间，园区累计人流量破80万人次，微博相关话题总阅读量破千万，成为浙南地区假日文旅市场最受关注的目的地之一。

客流持续攀升 游园细节盛满烟火暖意

中秋+国庆，温州园博园凭借沉浸式国风体验、潮玩夜游场景与全域消费联动效应，共接待游客80.3万人次。

“园林景观精致大气，瓯越文化氛围很浓。家门口就能看演出、赏美景，这个国庆过得太热闹了！”10月1日，温州市民杜女士邀约一众好友入园打卡，穿行在巡游队伍里，脸上全是藏不住的笑意。

从9月25日国际风情节启幕到10月7日假期圆满收官，温州园博园成为了市民游客共享的假日公共会客厅：有人追着巡游NPC跑遍半座园子；有人守着滨水阳台等一场月光下的嫦娥飞天秀；有人在浙山浙水展园的亭台楼阁里拍出大片；有人带着老人孩子乘上游船一路观赏特色表演；还有人连着三天扎进三溪会市的市集里，把糖炒栗子的暖香揣进了口袋，也把秋日的松弛感装进了日常。

据统计，10月3日，温州园博园自运营以来，主会场累计接待游客突破1000万人次。双节期间，温州园博园客流持续高位运行，累计接待游客80.3万人次，10月3日，单日客流量13.7万人次，系双节期间单日客流量最高。

全网传播声量破千万 媒体联动放大传播亮点

9月15日-10月7日，温州园博园官微共推出“双节”报道60篇，被学习强国、人民网、新华网、浙江日报、中国宁波网等各级媒体转载报道92篇次，总阅读量258万。

双节假期，温州园博园文旅热度得到主流媒体与社交平台的集中关注。截至10月7日24时，温州园博会官方微信公众号累计推出“双节”主题报道60篇，相关内容被学习强国、人民网、新华网、浙江日报、杭州网、中国宁波网等30余家媒体转载报道92篇次，相关稿件总阅读量破258万；海量游客自发拍摄的游园赏月、巡游互动、威亚飞天、游船赏戏等短视频在社交平台广泛传播，话题#温州园博园国风盛宴点亮中秋夜#跻身浙江超话榜单，话题总阅读量突破千万！

报道截图

不少媒体记者蹲守在滨水阳台、游船码头和三溪会市等点位，定格下嫦娥飞天时全场游客举着手机拍摄的画面，记录下剥板栗大赛里大朋友沾了满手栗子壳的鲜活笑脸，也拍下入夜后整片园区灯火倒映在湖面的璀璨夜景。游客自发发布的打卡笔记登上同城热搜，不少外地游客顺着微博话题和小红书上的攻略，特意搭乘高铁来温州园博园打卡，直言“从来没见过把国风做得这么接地气的园林，每走两步都有新惊喜”。

双档主题活动接续上新 现场氛围感拉满

中秋+国庆，温州园博园推出国际风情节、嫦娥奔月飞天秀、园博水上江湖等特色项目，让游客从早嗨到晚。

步入温州园博园，揽一园江南入画，听一曲瓯越流芳，乘一叶扁舟入戏，赏一夜灯火璀璨。中秋假期，温州园博园打造的“嫦娥奔月”飞天秀成为现象级爆款场景。与此同时，浙山浙水园推出“仙庄奇遇记”沉浸式国风游园项目，以浙江十城文化为内核，近百人演职团队轮番展演《南孔遗韵》《婺风雅韵》《东海潮生》等节目，让传统文化“活起来”。

进入国庆假期，活动进一步升级：九国花神身着各国特色华服再度巡游；‌二仙轻功水上漂表演者脚踩特制道具在湖面踏浪而行；‌八仙过海主题灯彩巡游‌接档中秋嫦娥IP，八位仙人携法器沿主路巡游，与游客近距离互动；南园崖壁大剧场晚间播放电影，让游客伴着夜风在星空下观影，感受不一样的游园体验……

9月23日至10月7日，园区集中推出灯彩巡游、水上江湖、潮玩集、秋日风物节、浙山浙水园“仙庄奇遇记”NPC演绎等16项活动，每日不少于5场，单日最高达16场。游客不再是隔着围栏的旁观者，而是直接踏入剧情的“入戏”参与者。今年75岁的张爱玉说：“国庆不用挤着出远门，在家门口就能看到这么热闹的演出，很满足。”

从“网红流量”稳步转向“长红留量”，温州园博园通过持续更新的主题活动、不断优化的游园体验，正在将“建好一座园、激活一座城”的城市发展逻辑持续深化，成为温州面向全国展示山海美学、国风底蕴与国际视野的重要文旅窗口。（图片来源：温州园博园建设发展有限公司）

本文转自：温州新闻网 66wz.com