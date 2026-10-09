温州都市报 2026-10-09 08:40:15

10月8日，温州理工学院乐清校区迎来首批国际学生。这批学生共45名，分别来自“一带一路”沿线的12个国家。

温州网讯 10月8日，温州理工学院乐清校区迎来首批国际学生。这批学生共45名，分别来自“一带一路”沿线的12个国家。

报到现场，该校国际教育学院（筹）联合学校相关职能部门打造“一站式”服务，从学生入学材料审核、注册登记、费用缴纳，到宿舍分配、校园卡办理、到手机卡开通，各环节紧密衔接、高效运转。带队教师和志愿者带领新生参观教学楼、图书馆、食堂、宿舍等场所，讲解校园布局和生活配套。他们耐心引导、细致答疑，帮助新生消除了初到异国的陌生与局促。

该校首批国际学生来自俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、泰国、越南、老挝、也门、蒙古、印度尼西亚等12个国家。

来自哈萨克斯坦的苏海利说，他从高中起便学习中文，中国的发展速度和悠久文化深深吸引着她，“选择温州理工学院，是因为这里有优秀师资和现代化校园，而且温州是一座充满活力的城市。我希望学好专业知识，未来从事翻译行业或中哈贸易，为两国文化和经贸交流做服务。”来自泰国的帕里萨是第一次来中国，他选择的是跨境电子商务专业，他说，温州有着浓厚商业氛围，对专业学习很有帮助。来自俄罗斯的伊娃则表示，中俄是友好邻邦，她希望打下扎实专业基础，有机会继续深造，未来参与到中俄合作的项目中去。

这批国际学生的顺利入校，是温州理工学院积极响应国家“一带一路”倡议、落实教育对外开放工作部署的重要成果，标志着学校国际化办学迈入崭新阶段。近年来，该校高度重视国际交流与合作，不断拓宽国际育人格局，着力打造具有温理工特色的国际化办学品牌。

来 源：温州都市报

原标题： 温州理工学院迎来首批国际学生 45名学生分别来自12个国家

记者 叶锋 通讯员 高霁

本文转自：温州新闻网 66wz.com