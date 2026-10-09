龙港市委理论学习中心组举行《中华人民共和国民族团结进步促进法》专题学习会
10月8日，龙港市委理论学习中心组举行《中华人民共和国民族团结进步促进法》专题学习会。龙港市委书记李丹主持会议并讲话。龙港市领导叶鑫俊、苏立盛、侯必仲等参加学习。
会议强调，要提高政治站位，在深学细悟中把握重大意义，深刻领会“十二个必须”重要要求，将学习贯彻《促进法》与习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想紧密结合，把握法理根基、立法刚需和现实意义，不断增强做好民族工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。要聚焦法律实施，在精准施策中推动团结进步，紧扣法定任务、法定责任，靶向发力、精准施策，深化宣传教育，促进交往交融，拓宽共富路径，推动龙港市民族团结进步工作走深走实、有形有感有效。要加强组织领导，在协同联动中凝聚工作合力，始终坚持党对民族工作的全面领导，建强协同机制，锻造专业队伍，守牢风险底线，推动法律规定转化为具体措施和实际成效。
会议学习《中华人民共和国民族团结进步促进法》《中央统战部、国家民委：深入贯彻实施民族团结进步促进法 进一步增强中华民族凝聚力向心力》《为民族团结进步事业行稳致远提供坚实法治保障——国新办发布会聚焦民族团结进步促进法和我国民族工作发展成就》《民族团结进步促进法：民族事务法治化的一个里程碑》《贯彻实施民族团结进步促进法 以法治推进中华民族共同体建设》等，部分中心组成员作交流发言。
来 源：龙港发布
记者 邓雨薇、方崇杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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