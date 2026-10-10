市委深改委第十五次会议、高质量发展建设共同富裕示范区市域样板推进例会召开

温州日报 2026-10-10 08:16:02

10月9日，市委全面深化改革委员会第十五次会议、高质量发展建设共同富裕示范区市域样板推进例会召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和考察浙江重要讲话精神，全面落实中央和省委部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，以创新理念、务实作风、为民情怀谋改革抓改革，努力取得更多突破性、标志性成果，为加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板提供有力支撑。

温州网讯 10月9日，市委全面深化改革委员会第十五次会议、高质量发展建设共同富裕示范区市域样板推进例会召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和考察浙江重要讲话精神，全面落实中央和省委部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，以创新理念、务实作风、为民情怀谋改革抓改革，努力取得更多突破性、标志性成果，为加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板提供有力支撑。

张加波、施艾珠和市委深改委成员出席会议。

会上，领衔市领导和市委改革办、市共富办分别汇报重大改革、重点工作进展情况和下步攻坚打算；有关单位交流“小切口、大撬动”改革经验做法；书面审议有关改革项目清单。

会议充分肯定今年以来各领域改革成效。会议指出，当前是“奋战四季度、跑好下半场”的关键期，要聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，用好全面深化改革关键一招，突出“小切口、大撬动”理念路径，需求导向强谋划，创新突破抓攻坚，严守底线防风险，以改革实效赋能高质量发展促共富。

会议强调，要聚焦创新提质，加快推进教育科技人才一体化、“两新”深度融合、“人工智能+”等重大改革，打造一流创新生态，构建支持全面创新的体制机制，更好促进企业研发能力提升和创新成果转化。要聚焦消费扩容，紧盯大宗商品、新兴消费、服务消费等核心领域，深入实施打造引领消费转型升级高地改革，常态化运行市文旅高质量发展指挥部机制，落实落细文化“新三样”出海、园博园“市场化运营+产城共生”等改革举措。要聚焦开放强市，做好“口岸+物流+经贸+产业”联动文章，落实跨境贸易便利化政策举措，综合施策做强做优跨境电商。要聚焦强城赋能，围绕“六张网”和“一港五谷”“五城三园”等规划建设，持续深化市域规划一体化、“AI行业翻译官”等首创性改革，全力推进开发区改革创新高质量发展。

会议强调，要打响特色品牌，迭代龙港新型城镇化改革、“两个健康”集成改革，强化“两限一摇”“问企识才”等改革成果提炼和推介。要注重群众体感，突出“一老一小一弱”等特殊群体，深化落实失能失智老人“医康养护助”融合改革、托育教育一体化改革、“午休躺睡”工程等重点任务，高标准推进基本公共服务一体化。要强化责任落实，加强攻坚调度、问题化解和闭环管理，以过硬成效回应群众期盼、服务发展大局。

会议要求，当前要只争朝夕抓好当前经济工作，盯紧抓实扩大有效投资、工业提质增效、消费活力提振、外贸稳进提质等关键支撑，扎实做好明年及今后一段时期工作谋划，加强风险动态防范和隐患闭环治理，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

来 源：温州日报

原标题： 市委全面深化改革委员会第十五次会议、高质量发展建设共同富裕示范区市域样板推进例会召开

打造改革突破性标志性成果 更大力度推动高质量发展促共富

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com