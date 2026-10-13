2026年全市统一战线读书会举行

温州日报 2026-10-13 07:56:34

张振丰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面落实省委部署和2026年全省统一战线暑期读书会要求，以走前列、作示范的定位标准扎实做好新时代统战工作，广泛凝聚世界温州人智慧和力量，同心同德聚温州、强温州、兴温州，为做强“一圈一极一中心”、谱写中国式现代化温州新篇章作出新的更大贡献。

温州网讯 2026年全市统一战线读书会昨天上午举行。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，全面落实省委部署和2026年全省统一战线暑期读书会要求，以走前列、作示范的定位标准扎实做好新时代统战工作，广泛凝聚世界温州人智慧和力量，同心同德聚温州、强温州、兴温州，为做强“一圈一极一中心”、谱写中国式现代化温州新篇章作出新的更大贡献。

市领导汪驰、陈应许等出席会议。会上，各民主党派市委会、市工商联负责人和无党派人士代表围绕“高水平建设创新温州”主题作交流发言。

张振丰充分肯定今年以来全市统一战线在政治引领、参政议政、服务社会、赋能发展、联谊交友等方面成效，并通过与会代表向长期以来为温州改革发展作出贡献的社会各界人士表示感谢。他指出，统一战线是党的事业取得胜利的重要法宝。立足新起点，我们要深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，始终坚持正确政治方向、坚持科学理论武装、坚持弘扬优良传统，永葆赤诚之志，坚守合作之心，引导全市统一战线成员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

张振丰强调，新征程上，全市统一战线要肩负“万亿之城”再出发的历史使命，扛起做强“一圈一极一中心”的战略担当，进一步找准统战工作着力点发力点，坚定信心、主动作为、服务全局，奋力开创温州高质量发展新局面。要携手推动创新温州建设全面成势，发挥人才荟萃、智力密集等优势，聚力做深做透“两篇大文章”、推动人工智能创新发展、系统构建一流创新生态。要携手激发改革开放强劲活力，深化“两个健康”集成改革、“小切口、大撬动”改革等重点改革任务，提速推进金丽温开放大通道建设，打造新时代“世界的温州”。要携手促进温州都市能级提升，深化“强城有我·同心十助”等行动，协力提升城市辐射带动力、做优年轻态环境品质、擦亮瓯越文化标识度。要携手打造高质量发展建设共同富裕示范区市域样板，深入推进基本公共服务一体化，倾力帮扶“一老一小一弱”，以强产业、促就业为重点助力群众增收致富，积极投身乡村振兴、公益慈善事业等，全力缩小“三大差距”。

张振丰强调，全市统一战线要全面加强思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设、履职能力建设，进一步增强整体功能、锻造过硬队伍，以实干实绩彰显担当作为。要完善大统战工作格局，压实各级党委（党组）主体责任，齐抓共管提升统战工作整体效能，更好把制度优势转化为发展优势。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在2026年全市统一战线读书会上强调

凝心聚力续写创新史 同心同德做强“一圈一极一中心”

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com