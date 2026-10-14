温州日报 2026-10-14 08:26:35

昨天，省委常委、市委书记张振丰率队赴中国科协，拜会中国科协党组书记、分管日常工作的副主席、书记处第一书记贺军科和中国科协党组副书记、副主席冯身洪，就办好2026世界青年科学家峰会等工作进行座谈交流。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰率队赴中国科协，拜会中国科协党组书记、分管日常工作的副主席、书记处第一书记贺军科和中国科协党组副书记、副主席冯身洪，就办好2026世界青年科学家峰会等工作进行座谈交流。

2019年以来，世界青年科学家峰会坚持以习近平总书记致峰会贺信精神为指导，聚焦“汇聚天下英才 共创美好未来”主题，推动设立世界青年科学家联合会，对接合作130余个国际科技组织、高校、科研院所，累计吸引诺奖级科学家、中外院士、青年学者7400余名参加，落地平台类成果123个、项目类成果1327个，构建青科孵化器、青科创业园、青科创业基金等青年人才创新创业体系，已成为我国民间科技外交重要品牌、全球青年科技合作重要载体、地方链接全球人才资源重要平台。2026峰会将于10月24日至25日在浙江温州举行。

贺军科感谢浙江及温州长期以来对科协工作的高度重视，充分肯定历届世界青年科学家峰会办会的综合成效。他指出，办好世界青年科学家峰会，是贯彻落实习近平总书记在国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会上的重要讲话精神的具体行动，是中国科协使命所系、职责所在，中国科协将全力予以支持。温州要强化使命担当，紧扣科技强国建设战略目标，保持科学务实、精准高效的工作作风，高标准办好2026峰会，以会为媒促进全球青年科技人才交流合作、引育留用，让更多优秀青年人才在中国科技创新的舞台上挑大梁、当主角，努力实现峰会“一届更比一届好”，为加快推进高水平科技自立自强贡献更大力量。

张振丰感谢中国科协对创新温州建设和世界青年科学家峰会办会工作的悉心指导和大力支持。他说，温州始终牢记习近平总书记寄予“续写创新史”的殷殷嘱托，坚定走好创新发展“华山一条路”，主动融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，加快打造“四最”创新生态，为做强“一圈一极一中心”提供有力支撑。温州将深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要贺信精神，把“科学的未来在青年”要求贯穿始终，锚定“一届更比一届好”目标，以更高站位、一流标准、务实举措办好峰会，进一步突出核心议题、拓展活动内涵、促进务实合作、加强成果转化，让峰会更好推动高水平科技自立自强、服务青年科学家成长，努力实现“在温州看见创新中国”。

座谈时，双方还就推动青科会成果落地、国际科技组织建设、青年人才引育等话题进行深入交流。

省科协领导沈敏，市领导陈应许、王振勇等参加座谈。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰赴中国科协对接世界青年科学家峰会有关工作

以会为媒育强青年科技人才队伍 为推进高水平科技自立自强贡献更大力量

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com