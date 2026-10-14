龙港市委书记与政协委员面对面协商：推动龙港市印刷包装行业高质量发展

龙港发布 2026-10-14 10:05:26

龙港市委书记李丹与政协委员、界别群众代表座谈协商，面对面听取大家的意见建议。

10月13日，龙港市政协围绕“龙港市印刷包装行业高质量发展”主题开展“请你来协商”活动。龙港市委书记李丹与政协委员、界别群众代表座谈协商，面对面听取大家的意见建议。龙港市政协主席李青主持，龙港市政协副主席叶晓丹、方文彬参加活动。

活动中，龙港印刷包装政协委员会客厅牵头委员介绍会客厅工作开展情况；市经发局汇报龙港印刷包装行业有关情况。龙港市政协委员及界别群众代表围绕做强产业基地平台、产业园区治理、谷子经济发展、产业转型升级等方面进行协商发言。

李丹认真聆听记录，不时与大家交流讨论，对大家提出的真知灼见表示感谢。她说，大家的发言选题紧扣中心，建言务实精准，既有对行业发展趋势的深入思考，也有对具体问题的真切反映，为龙港市委市政府开展工作提供了许多针对性、操作性、落地性强的好思路、好方法。

李丹强调，印刷包装是龙港的基底也是龙港的未来，要立足传统产业根基，抢抓文创潮玩等新兴赛道机遇，持续加大技术改造投入，深化AI数字化赋能，强化科技创新供给，加快培育壮大新质生产力。印刷包装文化是龙港独有的城市内涵与鲜明气质，要把印艺文化有机融入到城市建设全过程，不断增强城市认同感和凝聚力。“政府搭台、企业唱戏”是政企双方共进的精准道路，要紧盯企业发展需求，持续优化产业生态、强化要素保障，用心用情服务企业做大做强，合力擦亮“中国印刷城”金名片。

李青表示，龙港市政协和全体政协委员将聚共识、强信心，画好产业转型“同心圆”；抓转化、促落地，打通协商建言“全链条”；扬优势、助发展，当好龙港经济“助推器”，为龙港高质量发展贡献更多政协智慧和力量。

来 源：龙港发布

原标题： 市委书记与政协委员面对面协商：推动龙港市印刷包装行业高质量发展

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com