温州日报 2026-10-15 08:17:00

10月12日至13日，省委常委、市委书记张振丰在北京分别拜访中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司，与中国移动通信集团董事长、党组书记陈忠岳，中国联合网络通信集团董事长、党组书记董昕座谈交流，深入贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述，对接深化央地合作，加快推动人工智能创新发展。

温州网讯 10月12日至13日，省委常委、市委书记张振丰在北京分别拜访中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司，与中国移动通信集团董事长、党组书记陈忠岳，中国联合网络通信集团董事长、党组书记董昕座谈交流，深入贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述，对接深化央地合作，加快推动人工智能创新发展。

张振丰代表市委市政府，向中国移动、中国联通及浙江公司对温州经济社会发展的支持表示感谢。他说，温州始终牢记习近平总书记寄予“续写创新史”的殷殷嘱托，近年来抢抓人工智能时代机遇，高水平推进创新温州建设，依托“一港五谷”等高能级创新平台，在产业基础、算力底座、绿能支撑、应用场景等方面形成叠加优势，聚力打造人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”。中国移动、中国联通是信息通信领域的“国家队”，是人工智能基础设施建设的主力军。期待温州与各方优势互补、密切协同，聚焦算力基础设施建设、算网深度融合、AI产业培育等深化合作，共同打造人工智能创新发展引领性、标志性成果。温州将持续营造一流创新生态和营商环境，为合作伙伴深耕温州市场提供最优服务保障。

陈忠岳感谢温州市委市政府长期以来对中国移动的关心支持，表示双方合作紧密、基础扎实、未来可期。中国移动将坚决贯彻落实中央决策部署，全面实施“网络强基、全栈创新”发展战略，聚焦“5+5+N”产业布局和“一港五谷”，做强做优做大通信服务、算力服务、智能服务，加快算力网、数据要素、人工智能、科技创新等方面布局，建立机制深化务实合作，充分发挥自身优势，打造与温州城市能级定位、经济特点、产业结构相匹配的智能服务保障体系，开拓更多发展空间，为温州经济社会高质量发展作出更大贡献。

董昕向温州市委市政府对中国联通发展的关心支持表示感谢。他表示，中国联通应国家电信行业市场化改革而生，与温州拥有相似的改革创新基因，双方深化合作前景广阔。中国联通始终把科技创新摆在发展全局的核心位置，正实现由“传统管道提供商”向“数智综合服务商”的蜕变，将聚焦新一代通信网和算力网主责主业，与温州等合作伙伴同题共答、同频共振，找准切口、突出重点深化务实合作，携手共筑能力底座、共创应用场景、共建合作生态，探索人工智能时代新未来。

中国移动通信集团副总经理、党组成员李慧镝，中国联合网络通信集团副总经理、党组成员郝立谦；中国移动浙江公司董事长、总经理、党委书记王帅，中国联通浙江公司总经理、党委书记童海波，温州市领导陈应许、王振勇等分别参加相关座谈。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰赴中国移动中国联通对接深化合作 携手推动人工智能创新发展

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com