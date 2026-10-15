温州日报 2026-10-15 08:20:00

昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，部署政府系统贯彻落实工作；听取前三季度经济运行情况汇报，研究谋划四季度经济工作。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，部署政府系统贯彻落实工作；听取前三季度经济运行情况汇报，研究谋划四季度经济工作。

会议指出，习近平总书记在9月21日中共中央政治局会议上的重要讲话，深刻阐述了全面从严治党的战略定位与实践要求，为深入推进新时代党的建设新的伟大工程指明了前进方向、提供了根本遵循。要全面落实习近平党建思想，坚持严的基调不动摇，持续加强政治建设、深化标本兼治、落实“一岗双责”，纵深推进政府系统全面从严治党。

会议指出，习近平总书记对发展先进制造业作出的重要指示，深刻阐述了发展先进制造业的重大意义、方向路径和重点任务，具有很强的战略性、指导性、针对性。要深入学习领会，锚定建设一流产业城市目标，大力实施工业倍增计划，着力补齐产业短板、夯实产业底板、拉长产业链条、提升产业层次，扎实推进制造业扩量提质增效。要强化创新驱动发展，做大做强产业集群，加强企业梯度培育，深入推进“两业”融合，深化绿色低碳转型，优化产业发展环境，提速打造有国际竞争力的先进制造业基地。

会议强调，要紧盯目标，靶向攻坚，实干争先，奋力交出全年经济社会发展高分报表。要提速制造强市建设，更好稳生产、促转型、育主体、强保障；要着力抓项目稳投资，加快重大项目建设，提升招商引资质效，加强项目谋划储备；要持续扩需求促消费，培育消费热点，提振大宗消费，促进房地产市场平稳健康发展；要推动服务业扩能提质，聚焦重点行业，瞄准细分赛道，有力有效攻坚突破；要力促外贸稳量提质，持续打好“稳拓调优”组合拳，大力开拓外贸新市场，培育壮大外贸新业态；要扎实促共富惠民生，推进强县兴村富民，做好就业稳岗工作，办好省市民生实事；要守牢安全发展底线，深化安全生产治本攻坚，严密防范自然灾害风险，全力维护社会和谐稳定。

来 源：温州日报

原标题： 市政府党组会议和市政府常务会议召开

张文杰主持

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com