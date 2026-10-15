从“有”到“优”银龄共护 温州218个“邻里助老”改革试点单元织密养老服务网

温州日报 2026-10-15 08:31:54

从“有”向“优”，一个个可感可及的互助养老场景，正在温州城乡社区渐次铺开。

温州网讯 “可以建立技能培训课程库”“建议出台低偿服务意外保障兜底机制”“希望开发邻里互助责任险”……在日前召开的市委全面深化改革委员会第十五次会议上，“邻里助老”主题被列入议程。市委社会工作部、市民政局等单位纷纷出招，务实点子一个接一个。

这背后，是一个清晰的改革思路：改革不搞“大而全”，而是以“一老一小一弱一残”为小切口，撬动民生改革的大突破。前不久，全省深化基本公共服务一体化改革现场推进会提出，要因地制宜探索互助养老模式，让群众在家门口幸福养老。温州的“邻里助老”改革，正是更大力度推动高质量发展促共富的有益探索——

今年以来，温州围绕“党建统领、社会协同、邻里互助、市场化运作、可持续关怀”，分两批启动218个试点单元，在129家居家养老服务照料中心增设“邻里互助站”，组建互助养老队伍138支，年服务老人25.37万人次。

从“有”向“优”，一个个可感可及的互助养老场景，正在温州城乡社区渐次铺开。

公益低偿

“合伙人”传递民生暖意

在鹿城区桂柑社区，“亮亮医养”负责人吴成亮正忙着为居民兑换积分，一位志愿者拿着自己攒下的“幸福币”为家中长辈兑换了上门修剪指甲服务。

“社区免租提供场地，我们每年都会拿出价值1.2万积分的商品或服务用于兑换。”一句话，道出这家小店与社区的特别约定。

这处338平方米的国有闲置空间一度沉寂，如今被一群身份特殊的商户“唤醒”——“幸福合伙人”。桂柑社区立足居民日常刚需，推出“零租金入驻、公益换场地”模式，向便民商户开放闲置场地，组建起这支“暖邻合伙”队伍，逐步补齐老旧小区配套短板。

这只是缩影。鹿城创新公益兜底与低偿服务双轨运行的“暖邻合伙”助老模式，现已累计服务老年群众1.4万余人次，满意率达98%以上。依托“邻里走亲”等载体，39项助老基础服务、特色服务被送到群众“家门口”，17处闲置房产重新“活”了起来，基础服务定价低于市场均价10%至30%，实现共性项目优质普惠、个性需求灵活满足。

“搭子”互助

银龄结对就近相帮

“哪家有事喊一声，大家都会来搭把手，做点事心里踏实。”在平阳县曙东社区曙东新村，66岁的陈作喜常把这句话挂在嘴边。

八年前，他退休回到温州老家，成了高龄老人们随叫随到的“帮手”：换灯泡、通马桶、扛大米上四楼，从不推辞。他还自掏腰包买了几副象棋和一套音响，在家门口支起免费老年活动点。每天早中晚，这里都聚着二三十位老人，下棋、唱歌、聊天，热热闹闹。

在平阳县，得益于“银龄搭子”互助养老模式，越来越多像陈作喜这样的低龄老人，与高龄老人结成互助“搭子”，让邻里守望成了日常——

经过前期摸底、画像，平阳以熟人结对为主，融入兴趣陪伴，强化党员带头，变“要我组”为“我要组”。目前，全县已结对“银龄搭子”1118对，19个试点的高龄、独居老人实现结对全覆盖，所有“搭子”都能就近帮上忙。

“多亏有他们的就近照看，我也能安心在外地做生意。”小区老人张月婵的儿子谈起“银龄搭子”满是感激。去年冬天，张月婵家厨房线路短路冒烟，正是陈作喜和邻居们闻讯赶来，把老人扶出，又及时灭火，化解了一场险情。

邻呼百应

“一键”响应银龄所需

“叮——”一声响，家住瓯海区新桥街道五九小区的独居老人李大爷，轻拉床头拉绳。不过几秒，温州114服务平台的报警提示随即响起，老人的紧急联系人、社区网格员也同步收到求助信息。

这套装在床头的“一键通”，是社区专为独居老人配备的电信智能设备。老人只需一拉，平台就能“秒响应”，按老人所需联系子女、社区，甚至周边商户。“一个人住，最怕出事没人知道。有了‘一键通’，孩子就放心了。”李大爷说。

数据显示，瓯海60周岁以上人口达12.3万人，养老需求迫切。针对资源统筹乏力、供需对接不畅、自我造血不足等问题，瓯海率先探索“党建统领+国企赋能+邻里参与”的“邻呼百应”多方共助模式。

床边“一键通”，就是为老服务数智平台的功能之一。该平台在线上集成助餐、助医等8类服务，低于市场价提供超百类适老产品；线下打造“银邻乐龄体验官”，免费提供认知训练、康复护理等体验，已累计服务老人3900余人次。

资金滴灌

把钱花到老人心坎上

瑞安市安阳街道弘德社区的老年群体高度集中，社区党支部书记谢俊一度发愁：“资金跟不上老人们的诉求，我们常常有心无力。”数月前，他心里的这块石头落了地。

作为瑞安首个“邻里助老”试点小区，弘德社区把慈善和社会资源“请进门”，争取到20万元慈善养老互助专项基金，专项用于“邻呼我帮·暖心助老”项目。这笔钱怎么用，居民代表、老人代表一起盯着，账目公开透明，每一分都精准对接老人实际诉求。同时它还能通过设置阶梯式岗位津贴、专项表彰资金等激励规则，推动互助养老从短期项目活动转向制度化、常态化的长效运行模式。

如今，服务的人多了，服务的类别也多了，价格还远低于市场价。老人日常有需求可以直接联系管家帮忙落实，定期有邻里互助志愿者常态化上门巡访。“有困难随时有人帮，身体不舒服就有人照应，生活特别幸福。”金国芬奶奶由衷感慨。

这是瑞安“瑞邻安享”助老模式的生动切面。助老要长效，资金得有活水。瑞安拓宽“财政+基金+公益”资金来源，统筹整合养老专项财政经费，依托“瑞有安善”平台设立养老互助专项基金，已募集社会善款322万元，让养老服务更有支撑、更可持续。

银龄相守，邻里相扶。温州将持续推进“邻里助老”改革，探索引入消费券体验单、114热线等载体，将邻里助老“时间银行”路径融入“温州志愿”平台，让家门口的幸福养老触手可及、温暖可感。

来 源：温州日报

原标题： 全市218个“邻里助老”改革试点单元织密养老服务网 从“有”到“优” 银龄共护

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com