温州晚报 2026-10-15 08:31:54

昨天，记者从温州市市场监管局获悉，省知识产权局、省经信厅印发《关于公布“轻快好省”数据知识产权标杆应用（第一批）案例的通知》，全省共发布标杆案例101个，温州共15个入选，数量居全省第三位。

温州网讯 昨天，记者从温州市市场监管局获悉，省知识产权局、省经信厅印发《关于公布“轻快好省”数据知识产权标杆应用（第一批）案例的通知》，全省共发布标杆案例101个，温州共15个入选，数量居全省第三位。这批案例覆盖鞋服、装备制造、新零售、医疗健康、食品加工等温州优势产业，展现当地工信领域数据知识产权国家试点建设的阶段性成效，也体现本土制造业企业在数据确权、价值挖掘、场景落地方面的实践成果。

从入选名单来看，本次上榜的15个案例大多来自深耕本地产业多年的市场主体，既有行业龙头企业，也有专精特新中小企业和公共服务机构。包括浙江一鸣食品股份有限公司申报的“‘智鲜’未来——基于巴氏杀菌鲜牛奶营养指标的智能要货系统及全产业链数据知识产权应用”、温州宝丰包装科技有限公司的“一次性纸杯加工中淋膜和覆膜最佳厚度预测数据知识产权应用”等项目。

来 源：温州晚报

原标题： 全省首批“轻快好省”数据知识产权标杆应用公布

温州入选15个 数量居全省第三

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com