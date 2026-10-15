温州晚报 2026-10-15 08:31:00

昨天是第57届世界标准日，由温州市标准化科学研究院联合温州市服装商会共同承办的《职业服装检验规则》《职业服装通用技术规范》两项国家标准项目研讨会在温州举行，来自全国服装领域的30余名专家齐聚温州，共同推进相关标准的研制工作。

温州网讯 昨天是第57届世界标准日，由温州市标准化科学研究院联合温州市服装商会共同承办的《职业服装检验规则》《职业服装通用技术规范》两项国家标准项目研讨会在温州举行，来自全国服装领域的30余名专家齐聚温州，共同推进相关标准的研制工作。

本次研讨的两项标准紧扣我国职业服装产业发展实际需求，是当前行业亟须完善的核心产品标准。其中《职业服装检验规则》明确了职业服装的定义边界，具体划分为职业制服和职业工装两类，同时对全流程检验环节作出统一明确要求，为后续行业执行提供清晰依据。

温州市标准化科学研究院负责人表示，去年10月，国家标准化管理委员会正式批准成立全国服装标准化技术委员会定制服装工作组，秘书处落户温州市标准化科学研究院。这是近十年来我市首次获批建设的国家级标准化技术组织，标志着温州在服装产业标准化领域取得重大突破。

来 源：温州晚报

原标题： 全国30余名服装领域专家齐聚 两项职业服装国标在温研制

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com