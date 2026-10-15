产值超70亿元的“乐清宝贝” 成为中国重要农业文化遗产

乐清发布 2026-10-15 08:29:53

乐清市浙江铁枫堂生物科技股份有限公司的铁皮石斛培养室里，技术人员在查看幼苗生长情况。 刘吉利/摄

铁皮石斛种植园。梁琳 摄

温州网讯 日前，农业农村部正式发文公布第八批中国重要农业文化遗产名单，浙江雁荡山铁皮石斛文化系统在列。这是温州首个中国重要农业文化遗产，也是此次浙江入选的3个项目之一。

作为全国铁皮石斛道地主产区，乐清种植铁皮石斛历史悠久，可追溯至一千年前的北宋时期，其名最早见于北宋《图经衍义本草》；雁荡、大荆、仙溪等地人工种植和枫斗加工历史超过500年，明代时当地人已采集、加工、销售铁皮石斛，并作为贡品进献；清代《本草从新》称石斛“味甘者良，温州最上”，雁荡山正是温州石斛主产区。

千余年间，这株“仙草”在雁荡山从未断代。近年来，乐清与浙江大学等高校合作，以本地品种为基础，从源头掌握产业“芯片”，自主选育“雁斛”“铁枫”系列良种5个。目前，乐清年产优质组培苗6亿多株，占全国市场份额40%以上。与此同时，乐清依托国家级重点研究室、院士工作站等高能级科创平台，开展重大技术攻关，目前已累计承担科技项目100余项，其中，国家“星火计划”2项、省级以上科技攻关与推广示范项目16个。今年3月，乐清正式跻身农作物种业“国家队”，成为国家级农作物种业基地。

乐清积极参与雁荡山铁皮石斛全产业标准体系建设，通过制定科学规范的质量标准体系，确保从田间到舌尖的每一个环节都有章可循、有标可依。目前，已完成国家级技术规范2项、省市级相关标准9项、县级地方标准4项，制定省级团体标准2项，发布铁皮石斛质量安全监管制度18项以上。其中，雁荡山铁皮石斛团队参与的《铁皮石斛生产技术规程》系列标准项目获浙江省标准创新贡献奖，浙江乐清铁皮石斛科技小院入选“国字号”。

科技向深处扎根，产业链向高处攀升。近年来，雁荡山铁皮石斛产业迅速发展，已形成集种苗培育、种植、加工、销售、文旅于一体的全产业链，全产业链年总产值超70亿元，成为温州市首个产值突破10亿元的农业产业链。

入选中国重要农业文化遗产，不是把“仙草”送进博物馆，而是让千年道地优势变成现代产业优势。目前，乐清铁皮石斛种植面积达1.3万亩，其中近野生生态栽培5000多亩，鲜条、枫斗产量分别占全国总产量的30%和80%，新增休闲食品、预制菜、酒水饮料、日化护肤、保健品、药品等产品200余个。在今年6月发布的2026年中国品牌价值评价结果中，雁荡山铁皮石斛品牌价值达38.12亿元，成为全省入选的4个地理标志区域品牌之一。

来 源：乐清发布

原标题： 农业农村部正式发文公布第八批中国重要农业文化遗产名单

温州首个！70亿产值的“乐清仙草”上榜

本文转自：温州新闻网 66wz.com