温州晚报 2026-10-15 08:31:55

昨天，永嘉县自然资源和规划局联合县野生动植物保护协会，放飞了6只国家二级重点保护野生动物领角鸮。这批领角鸮均是今年以来由群众发现，经救助人员检查、喂食后康复，已达到放归标准。

温州网讯 近日，浙江省委书记和省长共同签发《关于全面加强鸟类保护工作的令》（2026年第2号总林长令），要求扎实推进保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项行动，切实维护生物多样性和生态安全。 昨天，永嘉县自然资源和规划局联合县野生动植物保护协会，放飞了6只国家二级重点保护野生动物领角鸮。这批领角鸮均是今年以来由群众发现，经救助人员检查、喂食后康复，已达到放归标准。 来 源：温州晚报 原标题： 浙江发布今年第2号总林长令只为保护“它” 6只领角鸮放归自然 记者 刘曦/摄 本文转自：温州新闻网 66wz.com