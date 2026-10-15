温度新闻 2026-10-15 09:21:11

温州网讯 一束灯光、一支话筒、一个舞台。10月13日晚，温州东南剧院笑声爆棚。付航、刘仁铖、TZ童钟、月明、吴星辰、火锅等喜剧演员依次登台，为观众带来一场高密度、强互动的演出，也正式拉开2026温州接励城市喜剧节的欢乐大幕。

在超强阵容加持下，昨晚（10月13日）的开幕式演出开票仅15秒便全线售罄，创下温州本地喜剧演出最快售票纪录，直观印证了温州喜剧市场的超高热度与市民游客对高品质潮流文化的旺盛需求。

现场，演出现场氛围热烈，笑声与掌声贯穿全程。付航以标志性的激情舞台风格点燃全场，取材职场与都市生活的真实段子，兼具幽默与治愈，引发深度共鸣；刘仁铖、TZ、月明、吴星辰等各展所长，围绕都市百态、生活趣事及温州本地话题轮番登场，接地气的表达与新锐节奏让笑点密集释放。对于观众而言，笑声不只是被逗乐，更是一种情绪的相互确认。

本届喜剧节于10月13日至18日连办6天，围绕四大主题推出20多场系列活动。在这几天内，脱口秀和TA的朋友——何广智、付航、嘻哈、刘旸教 主等60多组国内喜剧演员将陆续来温，轮番登台讲段子。近30场线下演出，大小剧场展演落地东南剧院与双井坊过载小剧场，集结脱口秀、专场、新喜剧、漫才等热门形式；喜剧人快闪互动创新打造“接励发型屋”“接励啤酒馆”等十余种场景，让喜剧人走近大众；喜剧街巷市集汇聚全国50余家文创美食品牌，搭配沉浸式NPC互动，让喜剧融入街巷烟火；线下播客沙龙则邀请演员、编剧、媒体人热议行业热点，拓展文化交流场景。

作为温州首个聚焦年轻化喜剧的城市级文化IP，温州接励城市喜剧节活动已是连续第三届举办。本届喜剧节由温州市委宣传部指导，鹿城区委宣传部、鹿城区文广旅体局、蒲鞋市街道等单位协同支持。相比往届，今年在内容、形式、快闪店三方面进行升级，主阵地包括双井坊烟火文旅街区、温州东南剧院、双井坊过载小剧场等，并联动五马街、南塘、光影码头等热门区域，形成“一核多点、全城欢笑”的喜剧氛围，为温州文化产业高质量发展加码。

从一场演出到一个IP，从一条街区到一座城——温州接励城市喜剧节正以“喜剧+”模式，探索文化产业与城市文旅深度融合的新路径，为温州文化产业发展写下生动注脚，致力打造笑声里的消费新潮！

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来 源：温度新闻

原标题： 首场演出15秒售罄！2026温州“接励”城市喜剧节又来了，秋天的专属快乐回归

记者 郑小萍 陈冰洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com