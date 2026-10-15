2027年国考来了！温州有这些岗位
温州发布 2026-10-15 09:21:11
考生可于10月14日8:00至10月24日18:00期间登录“中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员专题网站”进行网上报名，公共科目笔试将于11月29日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市同时举行。
中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员报名即将开始，共计划招录3.57万人。
考生可于10月14日8:00至10月24日18:00期间登录“中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员专题网站”进行网上报名，公共科目笔试将于11月29日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市同时举行。
温州有这些岗位
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中央国家行政机关
省级以下直属机构
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原标题： 2027年国考来了！温州有这些岗位
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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