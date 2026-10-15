温州发布 2026-10-15 09:21:11

考生可于10月14日8:00至10月24日18:00期间登录“中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员专题网站”进行网上报名，公共科目笔试将于11月29日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市同时举行。

中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员报名即将开始，共计划招录3.57万人。

考生可于10月14日8:00至10月24日18:00期间登录“中央机关及其直属机构2027年度考试录用公务员专题网站”进行网上报名，公共科目笔试将于11月29日在全国各直辖市、省会城市、自治区首府和部分城市同时举行。

温州有这些岗位

一起来看看

中央国家行政机关

省级以下直属机构

（工作地点在温州的岗位）

扫一扫二维码

查看完整岗位表

来 源：温州发布

原标题： 2027年国考来了！温州有这些岗位

本文转自：温州新闻网 66wz.com