温度新闻 2026-10-15 09:21:11

温州市贸促会10月13日在“温州贸促”公众号正式上线重点展会信息库，按产业分类，境内展会、境外出海展会一并收录。企业只需点对应的行业标签就能快速匹配相应展会，也可搜索展会名称、举办地点等关键词，一键检索全年境内外举办的各种展会，快速定位目标展会。

企业想出海，市场要拓展，都有哪些更合适的展会可以一“战”？温州市贸促会10月13日在“温州贸促”公众号正式上线重点展会信息库，按产业分类，境内展会、境外出海展会一并收录。企业只需点对应的行业标签就能快速匹配相应展会，也可搜索展会名称、举办地点等关键词，一键检索全年境内外举办的各种展会，快速定位目标展会。

记者扫码登录信息库后看到，页面目前已作了“全部展会”“综合展会”“汽配及汽车展”等分类，按行业或搜索关键词找到相应展会后，点击展会卡片，还可浏览该展会的名称、举办地点、举办时间、主办方等相关详情。

“上线这个重点展会信息库，既发挥了市贸促会在国际资源对接上的职能和优势，也抓住了温企拓展海内外市场中的痛点。”市贸促会相关负责人说。境内外展会是企业海内外拓市场、抢订单的重要手段，但如何合理选择展会、高效参展始终是个难题。

市贸促会通过其对接的国际资源，及多年来在展会组织方面的信息资源积累，催生了该信息库的上线。而通过该信息库，企业浏览全库排期，提前锁定海内外展会档期，合理安排参展预算，做年度参展规划；还可根据自身行业筛选展会，避开无关展会，高效拓市场精准匹配赛道；了解展会基础信息后，有参展意向可后台咨询市贸促会组团、参展政策等相关服务，筹备参展对接。

截至14日，该信息库已上线“全部展会”124个，其中包括“综合展会”27个，“汽配及汽车展”13个，及其他各类目展会。信息库将持续“扩容”，后续新增展会、档期调整、展会通知将持续更新。

与此同时，温州市贸促会（国际商会）立足国际联络、展会组织、经贸对接职能，深入开展 “贸促护航？助企出海” 行动，遴选境内外优质专业展会，引导企业锁定参展项目，组织温企抱团参展，打造 “温州名品” 特色展团。市贸促会将为企业提供选展参谋、组团报名、展位搭建、展品物流、客商配对、政策辅导、金融支持、商事法律一站式全链条展会服务，当好企业出海“娘家人”，助力温州企业拓市场、抢订单、塑品牌，推动温州制造扬帆出海。

来 源：温度新闻

原标题： 哪里有展会，一键检索！温州市贸促会重点展会信息库上线

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com