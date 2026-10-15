温州日报 2026-10-15 09:21:12

今年9月，温州市“1619阳光少年启航计划”稳健运行已满三周年。三年来，这项面向低收入家庭16—19岁青少年的专项帮扶工程，以“帮扶一人、致富一家”为目标，把“就学—赋能—就业—增收”串成全链条闭环，让2246名曾经站在失学边缘的青少年，重新握住技能、就业和改变命运的钥匙。

温州网讯 今年9月，温州市“1619阳光少年启航计划”稳健运行已满三周年。三年来，这项面向低收入家庭16—19岁青少年的专项帮扶工程，以“帮扶一人、致富一家”为目标，把“就学—赋能—就业—增收”串成全链条闭环，让2246名曾经站在失学边缘的青少年，重新握住技能、就业和改变命运的钥匙。

“要确保每一个符合条件的孩子都不掉队。”这是项目启动时温州市民政部门的庄严承诺。2023年9月启动初期，温州通过民政牵头，协同教育、人社及基层工作人员精准排摸，首年确定618名资助对象。三年间，帮扶范围已从试点探索扩展至低收入家庭依申请全覆盖，累计将2246名青少年纳入帮扶体系，规模较初期增长超260%。

这张网的韧性，来自强大的资源整合。项目构建起“政府主导、慈善补充、社会参与”的立体矩阵：横向联动教育、人社、慈善总会等部门，纵向贯通民生服务综合体，联动47所中职（技校）。资金主要来源于社会慈善捐赠，依托市级“低收入家庭综合帮扶基金”和“浙里捐赠”“腾讯公益”等渠道，累计筹资超2500万元。

更关键的是“智慧帮扶”。依托“综合帮扶在线”应用，为每位帮扶对象建立家庭精准画像和专属电子档案，资格认定、在校跟踪、补贴发放、就业推荐全流程数字化，真正做到“一人一条动态帮扶链”。

从“物质输血”到“技能造血”

一技之长立身市场

“以前怕交不起生活费，现在能安心学技术。”一位受助学子的感慨，道出了“1619计划”的核心逻辑。项目打通中职、技校入学通道，连续3年按每人每年4000—6000元发放生活补贴，把养老护理、托育服务、电商运营等市场急需技能送进课堂，有效解决“上不起学”的后顾之忧。

成效写在数据里：三年来，超27%的帮扶对象在校期间表现突出，获各级荣誉200余项。201名毕业生实现100%就业或升学——13人考入本科、167人升入专科、1人参军、20人稳定高质量就业。线上智能推岗、线下民生服务综合体搭桥，32家爱心企业提供600多个优质岗位定向接收，从“校门”到“厂门”的“最后一公里”被真正打通。

第三方绩效评估显示，受助家庭生活压力明显减轻，靠劳动创造美好生活的信心大幅提振。“脱贫希望”正在变成“致富现实”，困难代际传递的链条由此被一点点剪断。

从“单一资助”到“五维护航”

把人放在正中央

“1619计划”不止于给钱。它建起“减负、暖心、促能、立业、固家”五维体系，经济上兜底，心理上也接住。

洞头区少年阿华（化名）曾因家庭变故自我封闭，在“爱心妈妈”和专业心理咨询师持续跟进一年后，变得积极开朗，主动参与公益活动——这是项目关注心理健康的日常缩影。补贴发放注重隐私保护，以“悄悄打入校园卡”的方式，把尊严留给了孩子。

项目开展寒暑假技能实践、行业工匠“师徒结对”、企业骨干担任就业导师等活动，让学生早一步看清职业方向。与此同时，项目积极为帮扶对象家庭链接政策资源，落实就业成本扣减、低保渐退等政策，消除了“孩子一就业、家里就断保”的顾虑，把奋斗的大后方也稳住了。

从“项目实践”到“理念深耕”

慈善共富有了青春注脚

三年里，项目把慈善从“送钱救急”推向“投资青年、投资人力资本”，获评民政部社会救助创新实践案例第一名。从一度辍学、后来站上省技能大赛领奖台的小丽（化名），到越来越多从迷茫走向坚定的阳光少年，项目印证了一件事：对困境青少年最深的共富，是教他们长出筋骨。

温州“义利并举、善行天下”的城市精神，也在一次次温商、侨胞、爱心市民的捐助中被擦亮。“1619计划”已成为一张公益名片——低收入家庭青少年的未来，不是被同情出来的，而是被赋能出来的。正如一位毕业生所说：“等我有能力了，我也想资助一个‘1619’的孩子。”这句话，正是文化润心最好的回响。

征程万里风正劲，赋能青春再出发。第三个秋天之后，随着项目持续深化，将有更多青少年借此点亮技能之光、叩开梦想之门，共同绘就温州共同富裕示范区市域样板的温暖底色。

来 源：温州日报

原标题： 三年托举2246名阳光少年！温州“1619计划”让技能点亮共富路

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com