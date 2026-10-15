温州都市报 2026-10-15 09:21:12

温州市瓯剧艺术研究院10月14日透露，瓯剧迎来年度展演高光时刻：三台重磅演出将依次启幕，以“南戏活化石”瓯剧为载体，沿着“赴金陵、进京华、出海外”的文化传播路径，持续推动温州非遗戏曲走出浙江、走向全国、亮相国际舞台，书写“南戏故里”文化传承与对外传播的崭新篇章。

温州网讯 温州市瓯剧艺术研究院10月14日透露，瓯剧迎来年度展演高光时刻：三台重磅演出将依次启幕，以“南戏活化石”瓯剧为载体，沿着“赴金陵、进京华、出海外”的文化传播路径，持续推动温州非遗戏曲走出浙江、走向全国、亮相国际舞台，书写“南戏故里”文化传承与对外传播的崭新篇章。

10月30日、31日，瓯剧《张协状元》将登陆南京江南剧院，参加由中国戏剧家协会主办的“登临计划——中国戏剧经典保留剧目展演”。本次全国遴选仅选出10台剧目，瓯剧《张协状元》是浙江唯一入选剧目，含金量十足。该剧由中国戏剧梅花奖得主方汝将领衔主演。作为被誉为“中国第一戏”的南戏原典，剧目承载温州千年南戏文脉，将在国家级平台集中展示瓯剧深厚的艺术底蕴，让全国观众一睹南戏故里的戏曲风采。

11月2日、3日，瓯剧折子戏专场《瓯阕如故》将走进北京湖广会馆。湖广会馆是全国重点文保单位、北京戏曲博物馆，拥有两百余年古戏台。本场演出由中国文物学会会馆专业委员会与温州瓯剧院联合主办，集中展示瓯剧青年演员的青春力量。浙南瓯韵回响于京城百年文物古建之中，古老戏曲文化与文物保护、非遗活化深度交融，以青年之声，在首都传递瓯剧生生不息的传承活力。

作为中国剧协《戏剧振兴三年行动计划》梅花奖国际影响力推广重点项目，11月下旬，由方汝将领衔主演的瓯剧《张协状元》将远赴突尼斯，登上迦太基国际戏剧节的舞台。这既是中华传统戏曲的国际表达，更是温州本土非遗南戏瓯剧又一次站在国际戏剧舞台，向世界讲述温州故事，推动东方南戏美学跨越山海、文明互鉴。

来 源：温州都市报

原标题： 访金陵、进京华、赴海外！瓯剧三场重磅演出即将启幕

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com