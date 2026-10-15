练硬“铁脚板”，守好“小网格”！温州开展专职网格员“大学习、大练兵、大比武”活动

温州日报 2026-10-15 09:21:12

“灭火器过期了。”“这处合用场所还没做物理隔断。”……近日，在洞头区东屏街道一家民宿里，来自北岙街道的网格员一边拍照记录，一边当场给陪同的东屏街道同行讲解隐患判定标准。这是洞头区开展网格员交叉检查“大练兵”的一个生动场景——打破各自管片的惯性，采取“异地查、互相评、当场教”方式，让网格员在互查互评中补短板、强本领。

温州网讯 “灭火器过期了。”“这处合用场所还没做物理隔断。”……近日，在洞头区东屏街道一家民宿里，来自北岙街道的网格员一边拍照记录，一边当场给陪同的东屏街道同行讲解隐患判定标准。这是洞头区开展网格员交叉检查“大练兵”的一个生动场景——打破各自管片的惯性，采取“异地查、互相评、当场教”方式，让网格员在互查互评中补短板、强本领。

“基层强则国家强，基层安则天下安。”作为国家治理的“神经末梢”和服务群众的“最后一公里”，专职网格员队伍是基层治理体系的重要底座。不止在洞头，随着市委社会工作部深入开展专职网格员“大学习、大练兵、大比武”活动，一场覆盖各县（市、区）、贯穿“学—练—赛”全链条的能力提升行动正在全市铺开。

在乐清市柳市镇，“清和善治”网格大讲堂近日开讲，全镇291名专职网格员集中“充电”。活动现场，多个部门紧扣基层一线重点业务开展培训，住建部门详解房屋结构知识与A到D级房屋分级标准，手把手传授“听、看、问”实操排查方法；宣传部门围绕“扫黄打非”划定重点巡查区域，规范问题线索研判、上报、平台全流程处置要求；市场监管部门讲解特种设备网格排查要点，明确隐患判定标准与法规依据等。

瑞安市依托视联网打破地域壁垒，2687名镇街工作人员、网格长、网格员在23个乡镇（街道）分会场同步参训。课程紧贴网格履职高频事项与痛点难点，邀请消防救援、公安、教育、民政等多部门业务骨干授课，涵盖两类场所消防安全排查、流动人口信息采集、校外培训治理、养老政策解读等核心模块。针对经营性场所密集、流动人口基数大的县域实情，培训还专门设置了隐患识别技巧和规范登记操作等专题内容，实现政策解读、实操方法、案例分析一体化推进。

永嘉县则以“赛”代训举办社区工作者（网格员）职业技能比武。全县14个乡镇（街道）组建16支代表队、48名一线网格员同台竞技。比武打破传统纸笔模式，设置理论知识、实操考试两大机考环节，并增加现场问答环节——围绕基层服务真实案例场景，由选手精准剖析群众诉求、制定服务方案，重点检验应急处置、沟通协调和问题解决能力，实现从“纸上答题”向“实景解题”的升级。

市委社会工作部相关负责人表示，开展“大学习、大练兵、大比武”活动，是我市深化“141”基层治理体系规范化建设、推进“优网强格”的具体举措。下步，我市将持续完善网格员培养、激励全链条机制，推动网格员队伍能力素质整体跃升，让这支队伍真正成为基层治理的“前哨探头”和服务群众的“贴心人”，为深入实施新一轮“强城行动”筑牢坚实基础。

来 源：温州日报

原标题： 练硬“铁脚板”，守好“小网格”！我市开展专职网格员“大学习、大练兵、大比武”活动

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com