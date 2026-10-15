温州日报 2026-10-15 09:21:13

近日，瑞安平阳坑镇一名男子在两天内频繁接到反诈劝阻电话，让其十分反感和抵触。而当民警第二次找上门时，该男子终于难为情地笑了，还向民警连连致谢。

温州网讯 近日，瑞安平阳坑镇一名男子在两天内频繁接到反诈劝阻电话，让其十分反感和抵触。而当民警第二次找上门时，该男子终于难为情地笑了，还向民警连连致谢。

9月10日，瑞安市公安局高楼派出所接到一条紧急反诈预警。反诈队员一看当事人信息，发现该群众在前一日刚接受过一次面对面反诈劝阻。

难道昨天的劝阻没拦住？他真的被骗了吗？

反诈队员第一时间致电当事人，但对方态度抵触，反问队员为何反复电话打扰。

面对当事人的抵触情绪，反诈队员并未感到意外。在前一日的劝阻工作中，该反诈队员便与当事人见过一面，反复确认他没有被骗才离开，没想到这次的预警信息又是与他有关。

随后，反诈队员在平阳坑镇找到当事人。见面后，当事人当即向队员抱怨说，这两天他频繁接到瑞安、温州两级警方的反诈劝阻电话，对此十分反感。

面对当事人不耐烦的情绪，反诈队员耐心安抚、讲解反诈知识，并在征得当事人的同意后，核查了他手机，发现其支付宝、微信以及银行卡均无转账记录。

反诈队员告诉当事人，警方所做的一切，只是为了不让他受骗。在反诈队员的真诚引导下，当事人逐渐放下戒备，接受劝阻。

原来，该男子长期炒股，且亏损较多。近日，他在网上偶然看到有人称可以带人稳赚不赔，他便添加对方好友，并被拉入一个QQ交流群。群里不断推送“只涨不跌”的虚假利好消息，该男子动心了。

随后，对方告知，如果想要参与投资项目，需先交纳3888元的入会费。所幸的是，男子仍保持着一定的警惕，没有立刻答应，只是说次日再给对方转账。

男子的犹豫，为瑞安警方上门劝阻争取了时间，成功帮他避免被骗。反诈队员在反复确认当事人未向诈骗分子转账后，这才放下心来。

此时，该男子的态度也有了很大的转变。反诈队员告诉他，警方反复拨打他的电话，就是怕他信了诈骗分子的话术，一旦交了入会费，后续诈骗分子还将以购买炒股方法、拜更高级的老师等名目，哄骗他追加费用，造成更大的财产损失。

“谢谢你们，三天两头打电话，原来真是为了我好。要不是你们，我这3888元可能就转出去了。”当事人难为情地笑着说。

警方提醒，投资诈骗的核心套路就是“先给甜头、再割大钱”，凡是承诺“稳赚不赔”“内幕消息”的，基本都是骗局。希望大家保持清醒，擦亮眼睛，不要掉入诈骗分子编织的陷阱中。如果接到反诈专线96110或者反诈中心及辖区派出所民警打来的预警电话，说明您或您的家人可能正在遭遇电信网络诈骗，请一定要及时接听，耐心听取劝阻。警方要求见面核实的，务必积极配合，立即停止所有转账。

来 源：温州日报

原标题： 没有转账记录，为何会频繁接到反诈劝阻电话

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com