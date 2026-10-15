温州日报 2026-10-15 09:21:13

当AI“捕手”穿透资金迷局，当声纹“侦探”从录音中辨出风险暗涌，一场属于温州金融界的智能风暴正席卷而来。14日，2026年温州银行业保险业“AI+”应用大赛开赛。

温州网讯 当AI“捕手”穿透资金迷局，当声纹“侦探”从录音中辨出风险暗涌，一场属于温州金融界的智能风暴正席卷而来。14日，2026年温州银行业保险业“AI+”应用大赛开赛，本次活动由国家金融监督管理总局温州监管分局指导，温州市银行业协会、温州市保险行业协会联合主办。从全市36个创新案例中脱颖而出的12支决赛队伍轮番登台，亮出各自在金融科技领域的“独门秘籍”。

“电信诈骗最典型的作案方式，就是把大额赃款拆成多笔零散流水，层层转账、跨账户辗转腾挪，逃避监管。”农业银行温州分行参赛代表陈泳豪介绍，他身后的项目名叫“天刺”——一个蛰伏在海量数据流中的AI反诈“捕手”。

“天刺”的厉害之处，在于它不再盯着单一账户“死磕”。它将每个账户视作网络中的“节点”，每一笔转账交易就是连接节点的“边”，从而搭建起一张大规模资金关联网络。一旦监测到账户异动，系统便顺着资金流向双向溯源，深挖上下游关联账户。

数据是最好的证明：“天刺”入驻系统后，涉案账户精准拦截命中率稳定在77.62%，日均拦截165个高危账户。2026年上半年，依托“天刺”，农行温州分行个人账户、对公账户涉案数量同比分别下降50.2%、71.4%，受害人数下降75%，案损金额减少55%。系统输出的预警线索还同步赋能公安侦查，累计协助抓获犯罪嫌疑人7名。

资金链路之外，另一条隐秘的线索藏在声音里。太保财险温州分公司带来的“听风者”，是一个聚焦音频线索识别的AI风控工具。车险报案电话听筒里的急促诉说，常夹杂着细微难察的情绪波动——以往，这类录音仅作存档，潜藏在语调起伏、语音特征、声纹信息中的风险信号，常常淹没在海量音频资料里。

如今，AI化身无声的“听风者”，承接繁重的案件初审：系统对报案录音进行全量扫描后，自动捕捉通话中的情绪波动、语音异常特征，提取专属声纹信息，抓取异常行为与身份线索，快速标记潜在风险案件。这套“AI初筛预警、人工二次研判”的人机协同机制，把调查资源从海量无风险案件中释放出来，定向聚焦可疑线索。

“天刺”与“听风者”，只是这场“AI论剑”中风险防范赛道的两柄利刃。本次大赛设置风险防范、服务提升、流程优化、创意孵化四大赛道，既包含扎根业务一线的务实技改成果，也包含前沿探索的创新应用方案。其中，平安财险的AI自助理赔系统，将车险理赔时效压缩至6分钟，6.4亿条数据的训练、300多个场景的覆盖，为行业理赔智能化转型提供了可复制的“温州样板”；瓯海农商的智能检辅重构外呼质检流程，让沉睡的语音资产“活”了起来，抽检覆盖率从不到1%跃升至100%，客户留存率从61%提升至85%；平安财险的“物联网+AI+保险”创新应用，构建了从智能感知到处置的闭环，数据通过感知设备采集，AI精准过滤无效报险，实现了从“装了设备”到“有效管控风险”的跨越。

“人工智能正成为驱动产业变革的核心引擎，而金融行业，正是数智技术落地创新的主战场。”现场评委、温州市图灵人工智能高等研究院执行院长黄辉介绍，这场比赛立足温州金融发展实际，推动智能技术深度融入风险防范、服务提升、流程优化、创意孵化全链条，让数智变革渗透到金融业务的“毛细血管”。

来 源：温州日报

原标题： AI“捕手”猎诈，声纹“听风”辨险！温州金融业“AI论剑”亮出硬核战力

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com