温州日报 2026-10-15 09:21:13

10月14日，中国数学会公布了2026年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）一等奖名单。温州学子一共拿下30个一等奖，15人进入省队参加决赛。

温州网讯 10月14日，中国数学会公布了2026年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）一等奖名单。温州学子一共拿下30个一等奖，15人进入省队参加决赛。

根据获奖名单，全省共有101人获一等奖，55人进入省队。杭州、温州、宁波三地79人获得一等奖，占全部人数的近八成，45人进入省队，也占八成多。其中，杭州有31人获一等奖，17人进入省队。温州紧随其后，30人获一等奖，15人进入省队。宁波有18个一等奖，13人进省队。

从学校分布来看，温州中学、乐清知临中学、温州育英实验学校、瑞安中学分别获13个、10个、4个、3个一等奖，进入省队人数分别为10个、3个、1个、1个。

省队名单。

来 源：温州日报

原标题： 全省第二！温州拿下30个一等奖，15人进入省队！2026年数学奥赛获奖名单公布

记者 曾云毕

本文转自：温州新闻网 66wz.com