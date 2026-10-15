痛风患者出现这种症状，很可能是急性心梗！
温州网讯 心梗发病未必都是剧烈胸痛，极易伪装成普通病痛迷惑患者。近日，瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心医生凭借细致问诊，为一名痛风发作的患者揪出隐匿的急性心肌梗死，通过医联体绿色通道紧急转诊进行救治。
据悉，该名患者因痛风急性发作，关节疼痛难忍，到潘桥街道社区卫生服务中心就诊，希望通过输液快速止痛。接诊医生李超为患者详细查体，确认痛风发作病症，同时根据诊疗流程，细致询问患者全身状况。
面对医生的追问，患者随口提及近期爬楼梯格外费力，且乏力症状持续加重。这句看似和痛风无关的表述，立刻引起李超的警觉。他判断，单纯痛风不会引发持续性乏力、活动吃力等症状，这极有可能是心脏病变发出的危险预警。
患者自觉只是小毛病，李超反复劝说患者去做心电图、心肌酶谱等专项检查。检查结果印证了医生的判断，提示患者为急性心肌梗死，病情凶险，随时可能危及生命。
随后，李超立即启动医联体紧急转诊绿色通道，快速对接上级医院，第一时间将患者转运救治。依托基层精准识别、高效转运的前置保障，患者顺利接受手术治疗，目前已康复出院。
医生提醒，急性心梗存在诸多不典型症状，胸闷乏力、活动气短、肩背酸痛，甚至疑似关节、肠胃不适，都可能是心梗预警。高血压、高血脂、糖尿病、长期吸烟、痛风等高危人群，需密切关注身体变化，出现异常不适切勿硬扛，及时就医排查风险。
来 源：温州都市报
记者 王春霞 通讯员 周玲玲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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