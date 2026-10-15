温州晚报 2026-10-15 09:21:00

近日，瓯海区公安分局郭溪派出所民警金晖带队处置一起群众纠纷警情，在调解间隙习惯性巡查周边，意外发现一名突发疾病昏迷的独居男子，及时开展急救，帮男子脱离危险。

温州网讯 近日，瓯海区公安分局郭溪派出所民警金晖带队处置一起群众纠纷警情，在调解间隙习惯性巡查周边，意外发现一名突发疾病昏迷的独居男子，及时开展急救，帮男子脱离危险。

接到警情后，金晖带队赶到现场，耐心调解，双方情绪逐步平复。就在等待当事人签字确认时，出于职业习惯，金晖环顾周边环境。这一眼，他发现居民楼内一户房门敞开，卫生间里露出一双伸直的脚。

金晖立刻停下调解工作，快步上前查看，屋内一名中年男子瘫坐在地，双眼紧闭。无论怎么呼喊、拍打，男子都没有反应，金晖判断其已经昏迷，马上拨打120急救电话。金晖和辅警张守望合力，把男子从狭小的卫生间挪出来，调整男子身体姿态，清理口腔，防止异物堵塞气道，同时向急救人员同步男子现场情况。

没过多久，救护车抵达现场，众人合力将男子抬上救护车送医救治。经了解，这名男子独自居住，因身体不适引发颅内出血，昏倒在卫生间内，房门恰好敞开，才被出警的民警及时发现。

目前，因为发现及时、现场处置得当，男子身体已无大碍。

来 源：温州晚报

原标题： 出警调解纠纷，民警多看一眼救下独居男子

记者 叶雄伟

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