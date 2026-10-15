潮新闻 2026-10-15 09:21:00

秋意渐浓，墨香与琅琅读书声在鹿城区百里坊社区相遇。10月13日，“笔启百里？文脉传家”五马街道少儿开笔礼暨2026郑振铎纪念馆石榴节举行，来自温州市广场路小学沧河校区的数十名学生代表现场体验传统启蒙仪式，沉浸式感受温州深厚的历史文脉与家国情怀。

秋意渐浓，墨香与琅琅读书声在鹿城区百里坊社区相遇。10月13日，“笔启百里·文脉传家”五马街道少儿开笔礼暨2026郑振铎纪念馆石榴节举行，来自温州市广场路小学沧河校区的数十名学生代表现场体验传统启蒙仪式，沉浸式感受温州深厚的历史文脉与家国情怀。

活动现场，孩子们列队跨过启智门

开笔礼是古代少年儿童启蒙大礼，寓意破蒙启智，激励孩子尊师孝亲、崇德立志，规范言行。活动现场，学生们在工作人员带领下整理衣冠，列队跨过启智门，随后净手、摸五谷纳福、点朱砂、击鼓明志。

孩子们摸五谷纳福

郑振铎是民国时期著名文学家、藏书家、新文化运动先驱，一生深耕文脉、守护典籍、心怀家国。现场，全体同学肃立，面向郑振铎先生塑像行三揖拜师礼。石榴树旁，孩子们诵读经典《我是少年》，并亲手用毛笔写下“人”字：一撇是包容仁爱，一捺是担当正直。“通过这场特别的开笔礼，希望孩子们读书先立德，立身先做人。”市级文化特派员、鹿城区书法家协会副主席杨小贺说。

“石榴硕果累累、籽籽相拥，象征民族团结、同心向善、互帮互助。”温州市广场路小学（集团）副校长陈韵悦介绍，该学校共有5000余名学生，其中少数民族学生80余名，涵盖壮族、彝族、畲族、布依族等。郑振铎是该校校友，恰逢建校130周年，孩子们沿着校友足迹寻访先贤，家国情怀被具象化为可感知的在地文化体验，德育工作的感染力与实效性也得到提升。

学生们朗读经典《我是少年》

精神生活共同富裕离不开物质基础，也离不开文化对生活品质的持续提升。文化特派员既是文化传播者，也是资源整合者与项目推动者。作为本次活动的策划人，杨小贺表示，中华优秀文化的传承在于延续，也在于耕耘创新。“教育要从孩子抓起，让孩子在‘第二课堂’感受温州历史文脉，接受家国情怀教育。这一站选在郑振铎纪念馆，是希望孩子对人生第一课、传统书法文化有所了解，并从中获得启迪。”杨小贺说。

自2024年实施文化特派员制度以来，温州累计派驻省、市、县三级文化特派员227名，其中省级派驻13名，选派市级31名、县级183名，实现了乡镇（街道）全覆盖。依托这一制度，今年以来，各类书画展、名家交流、文化赋美等活动在鹿城陆续开展，让市民游客在旅途中、“家门口”即可解锁独特的城市记忆，让文化资源“沉下来”“活起来”，也让老城人气“火起来”。杨小贺表示，未来要把百里坊社区和墨池坊“书画一条街”串联起来，把优秀展览、名家讲座引入社区，让社区更具文脉气息，让笔墨情怀代代相传。

来 源：潮新闻

原标题： 郑振铎纪念馆里，孩子们迎来人生重要一课

作者 戴文琦 图源鹿城区融媒体中心

本文转自：温州新闻网 66wz.com