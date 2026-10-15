央广网 2026-10-15 09:21:15

10月13日，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）在温州瓯海奥体中心拉开战幕。来自全国43支队伍的324名运动员齐聚瓯越大地，将在四天赛程中角逐27枚金牌。这是温州自2007年以来时隔19年再次举办全国武术套路顶级赛事，也是瓯海近年来承接的第六场全国性赛事。一场国赛的落地，折射出的是一座城区以赛事为引擎、撬动城市高质量发展的深层逻辑。

10月13日，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）在温州瓯海奥体中心拉开战幕。来自全国43支队伍的324名运动员齐聚瓯越大地，将在四天赛程中角逐27枚金牌。这是温州自2007年以来时隔19年再次举办全国武术套路顶级赛事，也是瓯海近年来承接的第六场全国性赛事。一场国赛的落地，折射出的是一座城区以赛事为引擎、撬动城市高质量发展的深层逻辑。

瓯海奥体中心体育馆（瓯海区融媒体中心供图）

场馆筑基：从亚运遗产到国赛高地

走进瓯海奥体中心体育馆，这座曾承办杭州第19届亚运会龙舟项目的场馆，已具备一流的办赛硬件条件。亚运期间打磨形成的场馆运维、跨部门协同及涉外接待等成熟机制，在日后常态化国赛中持续迭代——从跆拳道、门球到空手道、摔跤，再到此次武术套路，多运动门类赛事的接连落地，让瓯海成为后亚运时代激活场馆资源、打造城市体育活力新地标的核心载体。针对武术套路赛对场馆空间、地面弹性、灯光照度等方面的专业要求，场馆方一一进行了专项优化，不断刷新着自身的“国赛履历”。

2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）现场（瓯海区委宣传部供图）

以赛营城：一套可复制的“赛事流量转化”机制

承接赛事不难，难的是让赛事流量真正沉淀为城市发展增量。瓯海的答案是：把“赛事引流—文旅承接—消费转化”做成一套标准化机制。上半年举办的一系列赛事中，瓯海定向发放“一张机（车）票游瓯海”优惠活页4400余份，带动赛后游览景区超3000人次，联动梧田老街24家商户推出专属折扣，实现了“吃住游购”全链条对接。此次武术套路冠军赛期间，这套机制被直接复制应用，参赛人员和观赛观众凭票证及有效身份证件，即可享受景区、酒店、餐饮、商超等商户的专属优惠。

瓯海区委书记刘云峰在2026年全国武术套路冠军赛赛前调研中明确要求，要借“赛”发力，推动赛事活动进商圈、进街区，做好“赛事+”文章，深化文旅体商联动，持续推动赛事流量转为消费活力、经济增量。

瓯海区城市风光（温州市新闻传媒中心供图）

以文铸魂：武术底蕴与城市气质的双向奔赴

赛事选择的背后，是城市文化基因的深度匹配。温州素有“武状元之乡”“南拳之乡”美誉，先后走出毛娅绮、吴佳凝、方子健等一批武术套路世界冠军。瓯海更是持续探索“赛训一体、体教融合”的传统武术发展路径，推动温州体校武术套路队落户中小学校，让传统武术走进校园、融入日常。国庆期间，温州市第六届武林大会在瓯海茶山上演，53支队伍展演瓯拳、三节棍等传统拳械，尽显民间习武活力。

赛前，八位世界武术冠军走进瓯海，在泽雅七瀑涧、梧田老街、山根艺术村等特色文旅地标轮番展演，以山水为幕、拳脚作笔，将长拳的舒展、南拳的沉雄嵌入千年瓯越的文脉肌理之中。瓯海不把赛事当作孤立的竞技事件，而是将其嵌入城市文化叙事与消费场景的联动链条之中。

世界武术冠军走进瓯海（瓯海区委宣传部供图）

赛城共生：一张蓝图背后的系统谋划

一场国赛的落地，检验的是一座城市的综合承载力与战略定力。近年来，瓯海锚定体育强区建设目标，一手擦亮龙舟核心IP，一手引育全国高端赛事，构建起“本土特色赛事+全国高端大赛”双向发力的赛事矩阵。2026年上半年，瓯海先后举办国家级、省级赛事7项，同步举办群众体育赛事110余场，惠及超2万人次。

与此同时，瓯海将赛事经济纳入“千年瓯韵 时尚潮城”的城市整体定位中统筹推进。今年国庆假期，瓯海紧扣这一主题，实现全域游客接待量150.28万人次，同比增长20.62%，三项核心指标均位列温州全市第一。

千年瓯韵 时尚潮城（瓯海区委宣传部供图）

从亚运场馆的赛后利用，到“一张票游瓯海”的消费闭环，再到武术文化的校园传承，瓯海正在用系统化的思维回答一道城市命题：如何让赛事流量真正转化为文化传承、城市发展与产业升级的持久增量。这场武术套路冠军赛，不仅是一次竞技层面的高手对决，更是一座“千年瓯韵”之城面向外界的一次完整表达。

来 源：央广网

原标题： 从一场国赛看一座城的“赛事兴城”之路

本文转自：温州新闻网 66wz.com