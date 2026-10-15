温州日报 2026-10-15 09:21:15

日前，由市总工会、中广核苍南核电有限公司主办，市工人文化宫、苍南县重大能源项目建设管理中心、苍南县总工会承办的“央地携手共绘‘核’美”文艺赋能进核电文艺晚会在苍南核电厂区举行。来自全市各县（市、区）文化宫联盟的优秀文艺力量齐聚一堂，为坚守一线的核电职工送上一场有温度、有品质、接地气的文化盛宴。

温州网讯 日前，由市总工会、中广核苍南核电有限公司主办，市工人文化宫、苍南县重大能源项目建设管理中心、苍南县总工会承办的“央地携手共绘‘核’美”文艺赋能进核电文艺晚会在苍南核电厂区举行。来自全市各县（市、区）文化宫联盟的优秀文艺力量齐聚一堂，为坚守一线的核电职工送上一场有温度、有品质、接地气的文化盛宴。

当天的舞台上，节目精彩纷呈，既有动听的歌曲、优美的舞蹈，也有贴近职工生活的情景剧、小品。男声独唱《格桑梅朵》以嘹亮歌声送上节日祝福；舞蹈《醉叹盛世》将古典舞韵与时代风华相结合，展现美好生活图景；男女声对唱《灯火照归人》以温暖旋律传递团圆情愫；萨克斯重奏《我的祖国》奏响浓浓家国情怀。

贴近职工生活的节目更是引发现场共鸣。情景剧《春风里的车间》、小品《当外卖来敲门》从职工熟悉的工作和生活场景取材，真实生动的故事、轻松幽默的表达，让现场笑声不断、掌声连连。伴随着大合唱《咱们工人有力量》《劳动托起中国梦》，晚会气氛推向高潮，现场职工用歌声表达对劳动、奋斗和美好生活的礼赞。

“节目里的奋斗故事，就是我们日常工作的真实写照。”现场职工闫瑞勤说，她和丈夫已经在核电工作4年，“能在厂区门口看到这么精彩的演出，感觉特别暖心，希望以后能有更多这样的文化活动走进厂区，丰富大家的业余生活。”

此次活动不仅将优质文化资源送到核电建设一线，还通过线上同步直播，让未能到场的职工及家属共享节日文化盛宴。

下步，市总工会将持续发挥工会文化阵地作用，围绕产业工人特别是一线职工的精神文化需求，推出更多贴近职工、服务职工的文化活动，以文化赋能产业发展、凝聚职工力量，让广大职工在辛勤劳动之余感受到更多关怀与温暖。

来 源：温州日报

原标题： 央地携手共绘“核”美 温州文艺赋能走进核电站

记者 庄越 通讯员 温工宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com