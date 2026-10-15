温州日报 2026-10-15 09:21:16

“我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统，爱祖国，爱人民，鲜艳的红领巾飘扬在前胸。”10月13日下午，这首传唱了半个多世纪的《中国少年先锋队队歌》，在瑞安市塘下实验小学的校园里响起。“高举队旗跟党走 少年接力新长征”温州市少先队纪念建队77周年主题队日活动，就在童稚清亮的歌声中拉开帷幕。

温州网讯 “我们是共产主义接班人，继承革命先辈的光荣传统，爱祖国，爱人民，鲜艳的红领巾飘扬在前胸。”10月13日下午，这首传唱了半个多世纪的《中国少年先锋队队歌》，在瑞安市塘下实验小学的校园里响起。“高举队旗跟党走 少年接力新长征”温州市少先队纪念建队77周年主题队日活动，就在童稚清亮的歌声中拉开帷幕。

现场举行新队员集体入队仪式。新队员们站成一排，身板挺得笔直，下巴微微扬起，眼睛里有一种藏不住的、几乎要溢出来的骄傲。温州市各行业优秀代表和优秀少先队员代表走到他们面前，弯下腰，将红领巾系上。

“老师说我们戴的红领巾是红旗的一角，我感觉很光荣。”扎着羊角辫的小女孩慧慧（化名）轻抚着胸前的红领巾，语气中难掩骄傲。她身旁的男孩耍起宝来，故意压低嗓音“装大人”：“我今天戴上了红领巾，就是大孩子了。”从这一刻起，他们将向着梦想勇敢出发，成长为有理想、有本领、有担当的新时代好少年。

浙江省少先队辅导员技能大赛一等奖获得者金燕老师和幸福云中队还带来了主题微队课《他们那么小，路那么远》。“他们那么小，”金燕的声音坚定又温柔，“小到和你们一般年纪，就已经跟着队伍爬雪山、过草地。”队课以长征途中的红军小战士为切入点，引导在场的少先队员们思考属于自己的“新长征路”。

而在瑞安，这条“新长征路”上早已有人同行——“Rui少年”红领巾宣讲团的成员来自瑞安全市不同年段，团队以“70后、80后、90后、00后”带“10后”的形式组成宣讲团队，用“童言童语”宣讲党的创新理论。《Rui红辅·Rui少年，逐光追梦新长征》主题宣讲也在当天的活动中同步展开，少年正用声音接力“新长征路”。

来 源：温州日报

原标题： “鲜艳的红领巾飘扬在前胸”！温州举行少先队建队77周年纪念活动

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com