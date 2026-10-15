温州日报 2026-10-15 09:21:16

中秋国庆双节，在江心屿景区，光影秀、国潮秀、沉浸式表演轮番登场，传统与潮流在岛上奇妙碰撞。一座千年诗岛，正以青春的姿态拥抱年轻人。这个变化，值得点赞！

中秋国庆双节，在江心屿景区，光影秀、国潮秀、沉浸式表演轮番登场，传统与潮流在岛上奇妙碰撞。一座千年诗岛，正以青春的姿态拥抱年轻人。这个变化，值得点赞！

很长一段时间里，不少传统景区面临着同样的困境：游客画像日趋“老龄化”，年轻人来得少、留不住、消费意愿低。景区有文化底蕴，却没有传播声量；有历史故事，却没有年轻表达。江心屿的变化，其实是在回答一个关键命题——老景区如何在新时代找到新游客？

实际上，答案就在于这两个维度中发了力。

硬件焕新，让老岛有了新空间。去年元旦，历经两年改造建设的江心西园开园，与东园实现全岛贯通。谢公阁成为西园文化核心，重构谢公游历永嘉山水的现代诗意情景；宋街引入各色美食、文创等商业业态；诗语广场则被打造成诗词文化的“基因库”。硬件空间的焕新，为留住年轻人提供了物理载体。

创意活动，让新空间有了新内容。西园开园后“好戏不断”，以宋代山水画为舞台，推出互动游园会等项目，优化迭代沉浸式场景体验。随后的春节，民俗快闪、舞龙舞狮、财神巡游、宋韵市集轮番登场，宋街人气爆棚。五一期间，宋朝版“黄金周”活动，吸引近15万人次登岛。

与此同时，西园的沉浸式戏剧还将南戏作了年轻化表达，宋街还原宋朝的文化、艺术、生活场景，推动经典宋韵与江心西园“美美与共”。这些尝试，不是对传统的消解，而是对传统的激活。让年轻人愿意登岛、乐于停留、主动传播，文化才有可能被看见、被了解、被热爱。

文旅消费的趋势也在印证这一方向。体验式旅行正在驱动新一代年轻人的出行决策，沉浸式体验、情绪价值、非遗文化成为文旅消费的关键词。年轻人不再满足于“到此一游”的走马观花，他们要的是可以拍照分享、可以参与互动、可以产生情绪共鸣的深度体验。江心西园让游客逛宋街、穿汉服、参与NPC游园、打卡沉浸式舞台，恰恰击中了年轻人的这些需求。

硬件上舍得投入、敢于焕新，内容上放下身段、打开大门，用年轻人听得懂的语言、喜欢玩的方式，讲好自己的故事。年轻人来了，活力就有了，文旅的消费就上去了，城市的面貌也就新了。

当然，吸引年轻人只是第一步。如何让“流量”变“留量”，让“网红”变“长红”，还需要在内容持续创新、服务品质提升、消费场景丰富等方面下更大功夫。而江心屿需要走的，正是这一条路。方向对了，路就不会太远。

来 源：温州日报

原标题： 年轻人来了，活力就有了

作者 子曰

本文转自：温州新闻网 66wz.com